 

«Будем транслировать аборты»: белорусский телеканал ОНТ начнёт свою работу на территории Польши

01.12.2020, 16:37, Разное

Председатель правления Белорусского государственного телеканала «ОНТ: Общенациональное телевидение» Марат Марков в эфире передачи «Контуры» заявил о начале работы телеканала на территории Польши. Уже со 2 декабря поляки смогут насладиться работой белорусских журналистов.

«ONT будет показывать на территории Польши реальные новости. Пускай поляки знают, что наша стабильная страна живёт лучше и завидуют. А ещё мы планируем привлечь медиков для показа абортов, проходящих в минских учреждениях здравоохранения. Пускай эти поляки смотрят на нашу свободу! А то по их телевидению показывают только западную пропаганду и ложь», — заявил Марков.

«Я поддерживаю инициативу Марата Сергеевича, нужно показать этим кукловодам настоящую свободную жизнь. Пускай увидят и позавидуют объёмам теребления льна-долгунца, чистым улицам, свежему деревенскому воздуху. У них ещё там аборты отменили, так пускай знают, что в нашей прекрасной стране эта необходимая вещь присутствует и завидуют. Главное, Марат Сергеевич, не переборщите с правдой, а то миллион переехавших в нашу страну поляков мы не потянем», — высказался об инициативе Марата Маркова Александр Лукашенко.

Телеканал ONT планирует показывать реальные новости Польши и Белоруссии. С утра в эфир выйдет интервью с фермерами об уборочной и посевной в Белоруссии, в обед будут транслировать аборты, вечером в эфир попадёт политическая аналитика ситуации в Польши и Белоруссии от известнейших белорусских и российских экспертов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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