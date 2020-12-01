Звезда “Теории большого взрыва” Джонни Галэки расстался с возлюбленной через год после рождения их сына

01.12.2020, 15:50, Разное

Актер популярного сериала “Теория большого взрыва”, 45-летний Джонни Галэки, и его возлюбленная, 23-летняя Алайна Мейер, решили отныне пойти разными путями. Во всяком случае, об этом сообщили инсайдеры журнала People, да и совместных фотографий в социальных сетях у них не появлялось с апреля. Также издание отмечает, что бывшие возлюбленные отписались друг от друга в Instagram.

Пара, предположительно, вместе с лета 2018 года – 3 августа в Instagram появилось их первое совместное фото. Официально же они подтвердили статус своих отношений на церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2018, которая прошла 12 ноября. О молодой девушке актера известно немного: она любит лошадей и собак, у нее много татуировок и она никак не связана с Голливудом – по профессии Алайна менеджер по производству. Ее отец – Джон Страйкер Мейер, бывший офицер спецназа, а также автор трех книг о войне во Вьетнаме, одна из которых – личные мемуары.

В начале декабря прошлого года у пары родился сын Авери – для обоих он стал первенцем.

До Мейер Галэки встречался со своей коллегой по сериалу “Теория большого взрыва” Келли Куоко – с 2007 по 2009 год (во время 1 и 2-го сезонов), а потом пару лет встречался с Келли Гарнер, с 2012 по 2014 год, но, по их словам, они расстались “хорошими друзьями”.