Аракчеев — влиятельный временщик

01.12.2020, 15:38, Разное

Начало карьеры

Алексей Аракчеев определенно был талантливым человеком, достигшим высот исключительно благодаря своим способностям, а не связям и звонким монетам. Он все-таки сумел поступить в Артиллерийский корпус — престижное учебное заведение — и добился выдающихся успехов, особенно в точных науках. Затем он быстро возвысился при дворе императора Павла I, который был заинтересован в Аракчееве как «в непревзойденном в России мастере муштры».

Во время правления Александра I позиции Аракчеева лишь укрепились. Поговаривали, что особенное уважение новоиспеченного императора вызывал тот факт, что Аракчеев хранил портрет Павла и всегда предлагал тост «за здоровье покойного императора», тем самым показывая, будто он вовсе не знает о заговоре. Остальные приближенные боялись упоминать при Александре даже имя убитого монарха. Дьявол кроется в деталях, как говорится в мудрой европейской пословице.

Аракчеевщина — так вошел в историю комплекс реформ и войсковых мер, реализованный во второй половине правления Александра. Долгое время было принято считать, что сам Александр к этим переменам не имел непосредственного отношения: якобы Аракчеев чуть ли не околдовал доброго, беспрекословного царя, дабы реализовать свое деспотичное начало и претворить в жизнь консервативные идеи.



Аракчеев. Источник: wikipedia.org

В качестве яркого примера неудачных реформ периода аракчеевщины обычно приводят создание военных поселений, в которых солдаты должны были не только заниматься боевой подготовкой, но и сельским хозяйством, а заодно и иметь возможность служить без отрыва от семьи. Принято считать, что инициатором этого проекта стал Аракчеев. Однако современные историки отмечают, что эта идея изначально посетила Александра. Он полагал, что нововведение сократит расходы на содержание армии, ведь теперь она хотя бы частично будет кормить сама себя. Также исследователи связывают мысль о военных поселениях с мистическими воззрениями императора: все это напоминало утопические масонские идеи о создании идеальных городов.

Создание военных поселений



Александр I. Источник: wikipedia.org

Аракчеев же на первых порах не поддерживал идею создания военных поселений, но переубедить императора не смог. Оставалось лишь одно: должным образом реализовать инициативу Александра. Аракчеев, который по праву считался непревзойденным исполнителем, приступил к делу со свойственной ему жесткостью и педантичностью. Результаты оказались двойственными. С одной стороны, поселения оправдали себя экономически. С другой стороны, бесконечная муштра и невероятно строгий режим заставляли солдат и их семьи чувствовать себя в рабстве.

Есть история, показательная для понимания Аракчеева и его политики. Якобы однажды, когда Александр узнал, что Аракчеев приболел, император потерял контроль над собой и начал буквально рвать на голове волосы и раскидывать стулья. На невысказанный вопрос, мелькнувший в глазах одного из присутствовавших во время этой сцены, Александр произнес: «Ты не знаешь, что такое для меня граф. Все то плохое, что должны были бы приписать мне, он берет на себя».

Современники Аракчеева не любили. Вот как в сатире «К временщику» его характеризовал Кондратий Рылеев:

Надменный временщик, и подлый и коварный,

Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,

Неистовый тиран родной страны своей,

Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!

Ты на меня взирать с презрением дерзаешь

И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!

Твоим вниманием не дорожу, подлец;

Из уст твоих хула — достойных хвал венец!

Невзлюбил Аракчеева и Николай I. Практически сразу после смерти Александра Аракчеев был отправлен в отставку. В 1834 году он скончался в селе Грузино Новгородской губернии. Александр Пушкин, написавший на Аракчеева несколько эпиграмм, после смерти «надменного временщика» признался: «Об этом во всей России жалею я один — не удалось мне с ним свидеться и наговориться».