 

Инсайдер об отношениях Рианны и A$AP Rocky: “Они действительно встречаются”

01.12.2020, 14:56, Разное

Слухи о том, что Рианна и A$AP Rocky встречаются, ходят довольно давно, но сейчас разгорелись с невиданной ранее силой. “Пожар” в СМИ случился из-за публикации в Page Six: издание сообщило, что в минувшие выходные 32-летние артисты были замечены в ресторане Beatrice Inn в Нью-Йорке и вели себя как самая настоящая пара. Теперь слово взял авторитетный источник People: по его словам, у Рианны и A$AP Rocky действительно роман.

Рианна и A$AP RockyКогда этот роман начался, точно неизвестно. В январе Рианна порвала отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, членом одной из самых богатых семей мира, с которым встречалась с 2017 года. A$AP Rocky, в свою очередь, в 2017 году встречался с моделью Кендалл Дженнер. В этом году Рианна и A$AP Rocky стали ближе – они даже снялись вдвоем в рекламной кампании Fenty Skin.

Ранее артисты могли вместе выйти в свет – как, например, на показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже в 2018 году или на премию The Fashion Awards в Лондоне в 2019-м. Еще раньше рэпер участвовал в выступлениях Рианны в США в рамках ее тура Diamonds в 2013 году, а также они появились вместе на одной сцене на премии MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе в 2012-м.

Рианна и A$AP Rocky в рекламе Fenty Skin, 2020 год… на показе Louis Vuitton, 2018 год… на MTV Video Music Awards, 2012 год



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