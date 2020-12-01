 

«Буду выступать в Comedy Club» – Никол Пашинян обратился к Путину с просьбой о предоставлении гражданства

01.12.2020, 9:03, Разное

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным, в которых попросил о предоставлении ему российского гражданства.

По словам политика, у него уже есть предложение о работе от одного из федеральных телеканалов и квартира в Ростове-на-Дону.

По словам Пашиняна, экономические условия и перспективы карьерного роста в России для армянина существенно лучше, чем в Армении. Помимо юмористических шоу и плодоовощных рынков, представители братского народа работают во многих отраслях экономики.

Пашинян планирует поселиться в селе Раздольное в Ростовской области. Его соседями станут бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и Нурсултан Назарбаев. Путин пообещал Пашиняну, что он сможет въехать на территорию России после снятия ограничений из-за коронавируса.

– Карабах отвоевать не получилось. Так какой из меня национальный лидер? Я человек добрый, мирный, весёлый. Война – это не моё. А вот юмор – как раз моё. Я мог бы иметь успех как артист Comedy Club, раз уж в политике не задалось. Я буду как бы Владимир Зеленский наоборот: стану комиком после того, как поуправлял государством. Пустите меня. Пожалуйста, — сказал Никол Пашинян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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