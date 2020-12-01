Что происходит с душой после смерти человека и есть ли она на самом деле?

01.12.2020, 6:41, Разное

Вопрос о том, существует или нет загробный мир будоражил умы людей всех времен. О том, что душа бессмертна говорят все религии мира, описывая путь после смерти и жизнь «по ту сторону» каждая по-своему.

Ученые и врачи не могут опровергнуть существование загробной жизни, экспериментальным образом определив, что сразу после смерти вес человека уменьшается на 21 грамм. Возможно, столько весит бессмертная душа, которая выходит из тела, не способного продолжать свое существование.

Что говорят ученые о возможности существования после земной жизни

Некоторые люди, прошедшие клиническую смерть, рассказывают о том, что видели свое тело сверху, яркий свет, туннель, ведущий вверх, а также умерших родственников или библейских персонажей (ангелов, ахангелов, Божью матерь и так далее). Другие же, наоборот, чувствуют страдания, видят бесов и чертей. Учёные называют такие видения околосмертными переживаниями, которые возникают в результате угрозы жизни человека. Если после них люди выживают – они могут рассказать окружающим о том, что видели.

Медики объясняют это всё изменённым состояниям сознания, вызванного психоактивными веществами (экзогенными или эндогенными), которые вырабатывает умирающий организм, а также как нейропсихологический феномен, происходящий в мозгу при недостатке кислорода и глюкозы после остановки сердца и прекращения кровотока.

Такие субъективные, по мнению ученых, переживания могут быть в форме ощущений выхода из физического тела, чувства особой легкости и эйфории, различных мистических видений, перемещения Эго за пределы помещений и времени. Посему они склонны верить в отсутствие души и полное умирание.

Религиозная вера в то, что душа является бессмертной

Все мировые религии построены на том, что тело человека рождается и умирает, но душа остается бессмертной. Христиане стараются вести правильный, согласно Библии и рекомендациям священников, образ жизни, придерживаться десяти заповедей и «держать» посты, заниматься благотворительностью по мере возможностей и пытаться прощать обидчиков. И все это для того, чтобы после смерти их душа попала в Рай, жила в прекрасных условиях и наслаждалась потусторонним существованием в сказочных садах с изобилием фруктов, а не «корячилась» на раскаленной сковороде с другими грешниками, избиваемая чертями. И это будет длиться вечность! Конечно, после Страшного суда, где не получится обмануть или подкупить. Никогда.

Честно говоря, перспективка так себе. Возникает стойкое ощущение, что правила Вселенной передавались в письменной форме жителям планеты более двух тысяч лет назад просто-таки в виде понятного повествования, в котором лучше запугать, чем объяснить.

«Не убий, не укради, не прелюбодействуй…», ну, и так далее – очень верно, как будто это — правила построения идеального мира, если их, конечно, придерживаться каждому без исключения.

В восточных религиях и традициях – некоторые направления индуизма, а также идея буддизма — поддерживается вера в реинкарнацию. Это такая система, которая предполагает переселение одной и той же души в разные тела, причем не только людей — после смерти одного тела жизнь продолжается в новом. Вникая в данные законы и правила, можно найти ответы на многие свои вопросы и даже ощутить воздействие кармы – если кто-то убил человека, то в следующей жизни он возродится в теле жертвы и будет убит, чтобы испытать ту же боль, которую он причинил когда-то, хоть во время земной жизни он этого и не помнит. Восточные религии кажутся более справедливыми, но совершенно не гарантируют «истину в последней инстанции». Всё зависит от веры.

Современные смелые взгляды на построение жизни и существование после смерти

Согласно исследованиям знаменитого на весь мир американского доктора философии и гипнотерапевта Майкла Ньютона, разработавшего технику гипноза «возрастной регрессии», душа действительно является бессмертной и проживает множество жизней (кстати, не только на Земле), чтобы приобрести важный опыт, избавиться от негативных привычек и черт характера и достичь совершенства. К сожалению, Майкл Ньютон оставил этот мир еще в 2016 году, но успел выпустить несколько книг, где поделился своим бесценным многолетним опытом изучения темы жизни после жизни.

Согласно исследованиям Майкла Ньютона, основанным на воспоминаниях о прошлых жизнях и «небесной» жизни между жизнями очень многих людей, астральное тело имеет «свой дом» в другом измерении – на Небесах. Каждая душа проживает множество жизней и «работает» над своим совершенствованием для того, чтобы соответствовать энергии Вселенной.

Причем существует определенная группа родственных душ, которые развиваются коллективно, помогая друг другу в земной жизни и обсуждая действия и поступки каждого после окончания земного пути. У них есть свой «куратор» (в христианстве – ангел-хранитель), который старается во благо каждого из группы.

Кроме того, по мнению гипнотеропевта, каждая душа имеет свою парную душу, которая сопровождает её каждую жизнь и развивается рядом с ней, поддерживая и помогая преодолеть трудности. Возможно, в разных жизнях они меняются полами или статусом по отношению друг к другу – являются супругами, друзьями или близкими родственниками каждый раз по-разному – но их роль по отношению к «партнеру» всегда определена заранее. Они проходят испытания и боль вместе, чтобы повысить свои энергетические вибрации.