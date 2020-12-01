Боевой спутник США X-37B

01.12.2020, 6:31, Разное

В США успешно осуществляется программа по созданию боевого спутника.

Немирный космос

Освоение человеком космоса кроме научной имело и военную цель. Напомним, что сама ракета прежде всего создавалась как средство доставки боевого заряда на территорию противника. Сперва начинка была аммотоловой (ФАУ), затем ядерной. Кроме спутников, выполняющих сугубо научную программу, в космос ежегодно запускаются аппараты, собирающие разведывательную информацию. И наивно думать, что интересы военных не простираются дальше запуска спутников-шпионов.

Постоянно висящий в космосе спутник с ракетой, наведенной на определенную цель – голубая мечта военных. Пуск ракеты с орбиты с трудом фиксируется ныне существующими системами наблюдения. Время подлета до цели сокращается до нескольких минут. Ни одна ПРО не успеет среагировать. Международный договор от 10 октября 1967 года запрещает размещение ядерного оружия и ОМП в космосе. Но только наивный верит, что работы по разработке космического оружия не ведутся.

Еще в 60-х годах XX века и в США и СССР разрабатывались проекты по созданию космических боевых кораблей (Dyna-Soar – США, «Спираль» – СССР). Проекты «Шаттл» и «Буран» также не ограничивались научными целями. В 1990-х в связи с изменением геополитической обстановки многие военно-космические программы были заморожены. Но не закрыты.

Космический перехватчик X-37B

Американская программа создания беспилотного космического корабля многоразового использования Х-37В стартовала в 1999 году. Курировало проект, как обычно, NASA. Но в 2004 году на программу наложило лапу Министерство обороны США и все сведения: о целях проекта, об аппаратуре, установленной на беспилотнике, технические детали, объемы финансирования и пр. стали засекреченными. Что же представляет собой Х-37В?

Информации мало, но она есть.

Аппарат представляет собой шаттл, уменьшенный в 4 раза. Масса 5 т, длина около 9м, размах крыльев 4,5м. Для вывода на орбиту используется ракета-носитель Atlas-5. Беспилотник способен самостоятельно выходить на орбиту и совершать посадку.

От обычных спутников Х-37В отличается способностью быстро сменить орбиту и повышенной маневренностью, что абсолютно не нужно мирным аппаратам. По сути, Х-37В – это космический перехватчик, способный атаковать любой находящийся в космосе объект (спутник или космическую станцию) и уйти от наблюдения и преследования.

Имеет отсек 1,2Х2,1м. При помещении в него боеголовки W88 (1,75х0,5м) с легкостью превращается в неуловимый космический бомбардировщик. Способен «снять» с орбиты чужой аппарат, «повесить» его на соседней орбите или доставит на Землю (т.е. взять «языка»).

«Звездные войны» становятся все реальнее

Х-37В уже несколько раз побывал в космосе. Например: в 2010 году (225 суток), в 2011 году (468 суток), 2012-2014 (674 суток). По возвращению спутника в октябре 2014 из третьего полета, официальный представитель ВВС США заявил, что беспилотник полностью выполнил намеченную программу.

Представители Пентагона, не раскрывая, какие задачи решает проект Х-37В, не устают заявлять об исключительно мирных целях программы. Военные эксперты уверены в обратном: космос, бывшем до того относительно мирным, уже рассматривается США как поле будущих боев.

Вызов брошен. Придется отвечать.