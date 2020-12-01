Выключенная реальность

01.12.2020, 6:51, Разное

Какие катаклизмы не сотрясали бы нашу цивилизацию, солнце всегда всходит и заходит в положенные ему сроки, отпущенные предметы падают, время не растягивается и не сжимается. Кажется, ничто не может нарушить этот устоявшийся порядок. Но это не так.

2 апреля 1904 года одна из станций лондонской подземки погрузилась в абсолютный мрак, вызвав панику среди людей. Станция погрузилась в липкий холодный абсолютный мрак. При этом технические службы не зафиксировали сбоя в работе. Продолжалось все всего несколько минут. Через несколько дней служба метрополитена провела эксперимент, попытавшись воссоздать ситуацию. Отключили все источники освещения, но участники эксперимента все же различали неясные очертания людей, стоявший поезд. Начальство облегченно вздохнуло: происшествие не было связано с аварией системы освещения. Но тогда что это было?

7 марта 1911 года непроницаемая темнота накрыла 50-тысячный городок Луисвилль в штате Кентукки (США). Люди не различали абсолютно ничего, даже рук, поднесенных к самому лицу. Что происходило в это время в городе – напоминало самые страшные картины апокалипсиса. Кто-то кричал о конце света, кто-то молился. Но видимо, «небесный электрик» сжалился над людьми и через час с небольшим «включил» свет. Остались многочисленные воспоминания свидетелей этого происшествия. Если в случае с подземкой искали причину в системе освещения, то в этот раз со стороны ученых не было даже версий.

16 июля 1957 года 54-летняя Мирей Жене, няня и патронажная сестра, около полудня гуляла в парке с малышом семейства Котильон. Внезапно на нее обрушилась темнота. Свет пропал, как будто его просто выключили, как лампочку. Одновременно пропали все звуки и запахи. Малыш заплакал. Мирей взяла его на руки и постаралась успокоить. Она несколько раз позвала на помощь, даже не надеясь на отклик. Абсолютный мрак и абсолютная тишина. Темнота пропала также внезапно, как и появилась. Вернулись звуки – шелест листвы, гул машин, голоса птиц.

Мадам Жене бросилась с малышом на руках к дому Котильонов. Там ее встретили разбитые горем родители малыша. Оказывается, уже пошли четвертые сутки, как Мирей пропала, и ее ищет полиция. В жандармерии мадам Жене подвергли тщательному допросу: где она отсутствовала три дня? Но Мирей помнила только внезапно навалившуюся темноту. По ее мнению, это продолжалось минут 15, не больше. Как четверть часа превратились в 72 часа – она не понимает.

Во все трех случаях по непонятной причине люди были выкинуты из реальности. Но из-за чего произошло нарушение целостности пространства, а в случае с Мирей Жене еще и времени? Ответа нет.