Футболист-негр стал депутатом в Приднестровье

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30.11.2020, 17:03, Разное

Нападающий тираспольского футбольного клуба «Шериф» Петер Уилсон стал депутатом Верховного Совета Приднестровья. За него проголосовали жители 34-го избирательного округа. Такие данные приводит местный ЦИК.

В минувшее воскресенье в Приднестровье состоялись парламентские выборы. Петер Уилсон является уроженцем Либерии и недавно получил приднестровское гражданство. Он выдвигался в качестве независимого кандидата.

«Благодарю всех приднестровцев, отдавших за меня свои голоса. Эта избирательная кампания далась мне с большим трудом: я два месяца пропускал тренировки, меня отговаривали коллеги-футболисты, на меня оказывал давление тренер, от меня отвернулись родственники в Либерии, которым я до этого перечислял свою зарплату. Но я этот матч всё-таки выиграл! Теперь я буду сражаться на парламентском поле», — написал Уилсон на своей странице в Facebook.

Ранее он заявлял, что в качестве депутата будет добиваться международного признания Приднестровья, особенно странами африканского континента, а также выступит с инициативами, направленными на развитие и поддержку спорта, ослабление миграционных ограничений, внедрение уроков толерантности в школьной программе, выплату компенсаций за советские вклады, ремонт и покраску лавок и скамеек во дворах.

Как отмечает «Евроньюс», Петер Уилсон стал первым чернокожим, ставшим депутатом представительного органа власти на постсоветском пространстве. Директор Европейского агентства фундаментальных прав человека Ник Хартон поздравил Уилсона с победой, пожелал ему «плодотворной законодательной деятельности в нелёгком регионе» и дал общения об оказании всесторонней поддержки со стороны Европейского Союза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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