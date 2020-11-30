Гражданин страны Туаред, которой нет. Это страна из параллельного мира?

30.11.2020, 6:41, Разное

Задержанный упорно называл себя гражданином Туареда, страны, о которой никто не слышал, и которой не было ни на одной карте мира.

Неофициальная оккупация Японии

В 1954 году по Токио прокатались волна протестов, направленных против размещенных американских военных баз. Тогда Япония, формально считавшейся независимой, фактически находилась под опекой американского Большого брата. Официально режим оккупации был прекращен в 1951 году, но американские военные с островов никуда не ушли.

На десятках военных базах несли службу десятки тысяч военнослужащих, находящихся (согласно подписанным договоренностям) вне действия японских законов. Чем это отличается от оккупации? Неудивительно, что простые японцы таким положением дел были недовольны, и их протесты порой принимали самые резкие формы.

Странный документ, выданный государством Туаред

Японское правительство, оправдываясь перед кураторами, сваливало все на действия иностранных агентов. По всей стране начали ловить шпионов. В ходе проверки одной из токийских гостиниц постоялец предъявил полицейскому паспорт. Документ имел безупречный вид: подчисток, помарок не было, фотография соответствовала внешнему виду владельца. Одна только мелочь: выдан он был государством Туаред. Офицер полиции, перевидавший за время службы не сотни – тысячи паспортов, такой видел впервые. Он медленно положил документ в карман и сказал постояльцу: «Вы задержаны».

В полицейском участке

В полицейском участке, куда доставили задержанного, никто о таком государстве не слышал. Старший офицер высказал вслух предположение, что, возможно, Туаред – недавно образованное государство, микроскопических размеров? Может поэтому о нем никто не слышал? (Таким образом офицер как бы намекал задержанному на путь, по которому можно было бы выйти из запутанной ситуации)

Туаредец буквально взорвался. Туаред – древнее государство туарегов, одно из крупнейших в Восточной Африке! Как можно о нем не знать?! Именно здесь появился известный арабский легион, ведущий священную войну за освобождение всех арабских земель от иноземных захватчиков! И на каком основании произведено задержание?! Он имеет чрезвычайные полномочия от правительства и прибыл в Японию для закупки оружия. Если есть сомнения – пусть позвонят в туаредское посольство!

У полицейских голова пошла кругом: какая война? В какой Африке? Что за «известный арабский легион»? Про туарегов слыхали, но когда у этих арабов-кочевников было свое государство? И что за посольство, которого нет в телефонном справочнике?

Туаред – страна, которой нет на карте

О странном человеке доложили вышестоящему руководству, откуда пришел ответ: задержанного не отпускать, за ним скоро приедут. В ожидании конвойной группы сотрудники участка выслушали пространную лекцию об истории Туареда, его государственном и общественном устройстве и войне, которая идет уже несколько лет. Нашли карту и развернули ее перед задержанным: покажите, где находится Туаред? Негодование незнакомца сменилось удивлением. На землях Туареда располагались Ливан, Алжир, Мали, Нигер, Буркина-Фасо.

Вскоре приехали люди из управления, которым полицейские сдали туаредца с рук на руки.

Раскопавшие историю журналисты пытались проследить его дальнейшую судьбу, но безуспешно. Согласно документам, гражданин Туареда был направлен в психиатрическую клинику. Только вот ни в одной из лечебниц такой больной не появлялся.

Авантюрист?

Да, рассматривалась версия, не являлся ли задержанный ловким мошенником, выдававшим себя за гражданина несуществующего государства. Полицейские участка эту версию отвергали однозначно. Зачем было делать паспорт несуществующей страны? С документом Нигера или Сомали туаредец спокойно прошел бы проверку. Зачем было рисковать? Да и его поведение в участке в версию об аферисте не ложилось никак. Мошенник постарался бы разрядить ситуацию, и поскорее оказаться на свободе, туаредец же упорно «лез в бутылку».

Туаред – страна из параллельного мира?

Остается вариант, что странный человек вывалился к нам из параллельного мира, где история развивалась отлично от нашей. В нем населяющие Восточную Африку туареги создали свое государство и стали движущей силой разгоревшейся войны. Вряд ли параллельный мир отличался только этим, но все подробности надежно спрятаны в секретных архивах спецслужб.