Четыре признака того, что у вашего ребенка «старая душа»

29.11.2020, 19:43, Разное

Дети, души который пережили уже очень много перерождений, с большой долей вероятности с самого юного возраста будут отличаться от других детей. Они более рассудительны, более взрослые, более серьезные, у них могут быть врожденные таланты и умения.

В западной эзотерике термин "старая душа" означает, что душа человека прожила очень много предыдущих жизней, прежде чем оказалась новом теле. Считается, что можно несложно отличить человека с такой душой, даже если он еще ребенок. Ниже своеобразная "памятка" для родителей, как узнать, что у вашего ребенка "старая душа".

Ваш ребенок задает очень глубокие вопросы

Обычные дети всегда любопытны и задают множество вопросов, к примеру "Откуда берется дождь?", "Почему солнце желтое?", "Откуда появляются дети?" и так далее. Но дети со старой душой задают куда более глубокомысленные вопросы.

"Откуда приходят мысли в голову?", "Куда попадают люди, когда они умирают?", "Куда я ухожу, когда мне снятся сны?" и так далее. Некоторые вопросы, которые задает такой ребенок, настолько глубоки и сложны, что могут застать врасплох и даже очень умный взрослый человек не сразу найдет, что на них ответить.

Также эти дети могут очень живо интересоваться проблемами смысла жизни и устройства вселенной. Даже в очень юном возрасте.

Ваш ребенок ведет себя не по годам взрослым

Такие дети с самого раннего детства словно уже понимают основные правила жизни и что в ней все может получаться не так, как хочется и не так, как планируешь. Они не суетятся, когда не получают желаемое и не устраивают истерики с плачем и катанием по полу, когда не добиваются своего.

К примеру есть видео на YouTube с розыгрышем, когда родители говорили своим детям, что они съели все их конфеты, собранные в Хэллоуин. И на фоне обычных детей, которые начинали волноваться, огорчаться или даже плакать, там было несколько детей, которые реагировали совершенно по-взрослому, очень рассудительно. Они принимали все как есть и просто говорили "Ну ничего страшного, в следующий раз я соберу побольше конфет". И все.

Также считается, что дети со старой душой очень терпеливы, отзывчивы и легко прощают других людей за их ошибки.

Ваш ребенок одарен

У вашего ребенка могут быть разнообразные социальные, интеллектуальные, музыкальные и прочие способности, которые намного превосходят то, что можно ожидать от ребенка этого возраста.

Считается, что Старые души наполнены воспоминаниями и навыками из прошлых жизней, и эти воспоминания все еще остаются где-то в душе, когда она переходит в новое тело. Вот почему поведение некоторых одаренных детей невозможно объяснить, если принять во внимание только навыки, которые они приобрели в этой жизни.

Хорошим примером этого является ребенок-самоучка, который сам по себе, без обучения, начинает хорошо играть на пианино, рисовать или лепить. Обычным детям для получения определенного навыка требуется усердный труд и годы тренировок, а таким детям словно сразу дался этот талант безо всякого труда.

Ребенок помнит прошлые жизни

Это, пожалуй, самый верный признак старой души. Некоторые дети, едва начиная говорить, рассказывали о том, что "раньше" они жили в другой семье, в другом городе, стране, культуре или другом времени.

К примеру вот такие рассказы:

"Когда моему сыну было 3 года, он сказал мне, что ему очень нравится его новый папа, что он очень красивый. Мой муж спросил его, что он имеет ввиду (ведь он его единственный папа), а сын ответил, что его старый папа был плохим и что он ударил его ножом в спину и он умер. А потом он сказал, что новый папа очень хороший, потому что он никогда так не делал".

"Однажды вечером моя 2,5-летняя дочь отчаянно не хотела купаться в ванной. Мы с женой стали говорить ей, что мыться это очень хорошо, потому что надо быть чистым, но она вдруг ответила "Никто меня там не спасет. Они пришли ночью сюда, выбили дверь, я пыталась убежать оттуда, но я умерла и теперь я здесь". Она рассказала это между делом, словно в этом не было ничего необычного".

В дополнение: У детей со "старой душой" из-за всего вышеперечисленного могут быть проблемы с детским обществом и учебой: в школе им не интересно, а на детской площадке с обычными детьми некомфортно. Они не особо любят смотреть телевизор, предпочитая вместо этого прогулки в парке или турпоход. У них скорее всего будет очень мало друзей, но не переживайте за них. Позвольте им раскрыть свою индивидуальность и свои таланты и гордитесь тем, что он уникален. Тогда он вырастет счастливым и самостоятельным человеком.