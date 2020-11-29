Байден потребовал от России вывести войска из Нагорного Карабаха

29.11.2020, 17:37, Разное

Избранный президент США Джо Байден потребовал от властей России вывести воска с территории Азербайджана. Американский политик заявил, что сделает «всё, чтобы вышвырнуть Россию с захваченных территорий». Ранее российские миротворцы были введены в Нагорный Карабах на основании трёхсторонних соглашений между Азербайджаном, Армений и Россией.

«Стоило мне только выиграть демократические выборы, как администрация Трампа в спешке стала сдавать Владимиру Путину все позиции, завоёванные нами в Холодной войне. Мы что, зря СССР развалили? Несколько дней прошло, а Россия уже в открытую ввела свои войска в Азербайджан. Сколько ещё поражений нас ждёт в ближайшие два месяца? Мы должны это остановить! Я начну свой президентский срок с того, что сделаю всё, чтобы вышвырнуть Россию с Кавказа. В ближайшее время Азербайджан получит нашу новейшую технику и возобновит боевые действия вплоть до полного освобождения оккупированных территорий и капитуляции противника. Владимир Путин, выведи свои войска из Азербайджана!» — заявил Джо Байден.

По мнению американского политика, миротворческие миссии могут проводить только «страны, в которых уважают права и свободы человека». Байден сообщил, что он готов рассмотреть вариант отправки американских миротворцев, если его поддержат другие демократические страны Организации объединённых наций.