Секс в космосе

28.11.2020, 8:31, Разное

Когда человечество приступит к колонизации других миров, перед нами встанет вопрос, которого исследователи космоса постоянно избегают. А как там, наверху, с сексом? Возможно ли в невесомости и на других планетах заняться им и тем более родить ребёнка? Смогут ли люди не только жить, но и размножаться за пределами Земли?

Занимались ли сексом космонавты?

Об этом ведутся горячие споры. Документально зафиксированных случаев не было, а в NASA всё отрицают и вежливо, но твёрдо напоминают, что в любом случае это не ваше дело.

На заре освоения внеземного пространства космонавтам было не до того. Первые полёты длились максимум несколько суток, распорядок дня был расписан по минутам, связь с Землёй поддерживалась постоянно. Да и летали или в одиночку, или сугубо мужским составом. Но и в начале восьмидесятых, когда до орбиты добрались первые смешанные экипажи, оснований подозревать кого-то в тесных неуставных отношениях не прибавилось.

Главная проблема секса в космосе: вокруг слишком много народу!

Дело даже не в трудностях этого процесса, а в характере космонавтов. Большинство из них — тридцати-сорокалетние семейные люди с несколькими учёными степенями, а то и с воинскими званиями. Каждый долго и упорно трудился, чтобы оказаться на своём месте. Для людей такого склада интрижка на орбите не возможность приятно провести время, а опасный повод для скандала, способного угробить карьеру. Риски слишком высоки, игра не стоит свеч. Да и в сорок лет обходиться без секса несколько месяцев проще, чем в бурной молодости.

Марк Ли и Нэнси Джен Дэвис — первые супруги на орбите

Но основания для слухов были. В сентябре 1992 года впервые в истории, в нарушение всех правил и распорядков NASA, на орбите оказалась супружеская пара. Марк Ли и Нэнси Дэвис начали встречаться во время подготовки к экспедиции STS-47 и незадолго до старта втайне от всех поженились. Когда о свадьбе узнали, перетряхивать экипаж было уже поздно, и Ли с Дэвис стали первыми мужем и женой в космосе.

С тех пор в NASA ужесточили правила, запретив супругам летать в одной экспедиции, а в жёлтой прессе стали судачить, исполняли ли Марк и Нэнси супружеские обязанности на орбите. Факты указывают, что нет: Ли и Дэвис работали в разные смены, и, пока один супруг отдыхал, второй вовсю трудился. Кроме того, астронавты любят сплетничать — например, Майк Маллейн в своих мемуарах «Верхом на ракетах» рассказывает много пикантных подробностей о личной жизни своих коллег на Земле. Но никто из членов экипажа за двадцать пять лет не обмолвился и словом о личной жизни Марка и Нэнси.

Как аргумент за то, что секс на орбите мог быть, часто проводят параллели между космонавтами и участниками антарктических экспедиций, которые по полгода проводят на исследовательских станциях вблизи Южного полюса. По суровости условий Антарктика близка к космосу, но служебные романы там — обыденная вещь. Одних только беременностей между 1989 и 2006 годами случилось штук семь. Раз получилось в Антарктике, то и в космосе такое рано или поздно произойдёт.

А насчёт того, что космонавты — взрослые и серьёзные люди, которые думают о карьере… В 2007 году капитан ВМС США Лиза Новак (офицер с полутора тысячами часов лётного стажа, магистр аэрокосмической техники, сорокалетняя мать троих детей!) была арестована при попытке похищения и убийства по мотивам ревности! У Новак был роман с астронавтом Уильямом Офилейном, к слову, женатым и отцом двух детей. Офилейн оказался тем ещё бабником и помимо Лизы завёл роман с капитаном ВМС Колин Шипман. Узнав об измене, Новак попыталась похитить и убить соперницу. А вы говорите — карьера, семья, дети…

Впрочем, все эти страсти происходили на Земле. А насчёт космоса — свечек никто не держал, за руку (или за что-то другое) никого не ловили. Так что присоединимся к официальному мнению, что секса в космосе не было.

Мифический документ

По Сети с начала девяностых гуляет мифический документ NASA № 12 571–3570, посвящённый экспериментам, якобы поставленным на борту космического шаттла во время миссии STS-75.

Согласно документу, на нижней палубе корабля был установлен надувной звуконепроницаемый барьер, за которым провели десяток экспериментов с целью опробовать в невесомости разные секс-позы. В некоторых использовались удерживающие устройства, такие как ремни и надувной цилиндр, в других обходились без них. В конце документа приводились выводы о предпочтительности тех или иных поз и необходимости предварительных тренировок.

Разумеется, документ оказался подделкой. Удалось отследить и его источник — пост в конференции alt.sex в Usenet, опубликованный в 1989 году. NASA даже не пришлось опровергать подлинность документа — это было очевидно. Реальная миссия STS-75 стартовала только в 1996 году, причём с полностью мужским экипажем.

Но до сих пор находятся наивные души, которые верят всякой ерунде из интернета. Так, в 2000 году француз Пьер Колер построил большую часть своей научно-популярной книги «Последняя миссия» вокруг этого документа.

Возможен ли секс в космосе?

Первое, что надо усвоить потенциальному межпланетному любовнику: в космосе ближайшие полвека будет сложно уединиться. Даже не пытайтесь заняться сексом на борту космического корабля. Здесь дорог каждый сантиметр пространства, поэтому свободного места нет. Если вы с партнёром не готовы предаться утехам на глазах у остального экипажа, отложите это до прилёта хотя бы на орбитальную станцию.

На станциях с пространством тоже туго, но там можно найти тихое местечко, чтобы побыть наедине. Впрочем, если при экипаже в шесть-восемь человек двое внезапно удаляются в одном направлении, они вскоре услышат: «Хьюстон, у нас тут такое на борту…» А в Хьюстоне, вероятно, все уже в курсе: всё происходящее на борту кораблей и станций передаётся в центры управления на Земле. Правда, астронавты могут при желании отключить видеокамеры.

Но бог с ней, с уединённостью. Многие космонавты вспоминают, что их первая неделя на орбите уходила на адаптацию к невесомости и борьбу с тошнотой. А когда тебя мутит, последнее, о чём ты думаешь, — как бы с кем перепихнуться.

Допустим, вы побороли тошноту, нашли место и уединились. Не спешите радоваться. В космосе не выйдет прыгнуть в койку — в невесомости вы там просто не удержитесь. В отсутствие притяжения придёт в действие третий закон Ньютона, так что при попытке сблизиться вы с партнёром будете отскакивать друг от друга по разным углам. А вокруг приборы, панели, иллюминаторы и, осторожно, шлюз!

Астронавты жалуются, что в космосе потеют куда сильнее, чем на Земле. Можно не сомневаться, что от любовных утех пот будет катить с разгорячённых тел рекой. Точнее, не катить: в невесомости жидкости ведут себя иначе. К концу секс-марафона вы будете окружены облаком шариков пота и других жидкостей. Они будут дрейфовать по отсеку, оседать на поверхностях, приборах, вещах, людях…

Ах да, чуть не забыли. В невесомости происходит более равномерное распределение крови по конечностям, отчего пенис может сократиться в размерах. Зато стояк на орбите возможен и даже документально зафиксирован. Уже знакомый вам Майк Маллейн вспоминал, что по утрам сталкивался на орбите с крайне сильной, до болезненности, эрекцией.

Проблема с местом для секса отпадёт, если американскому миллиардеру Роберту Бигелоу удастся построить давно планируемую сеть отелей на орбите. Там-то ни у кого не возникнет вопросов, если в номер для двоих продрейфует страстно целующаяся парочка. А вот остальных трудностей можно будет избежать, только когда изобретут искусственную гравитацию.

Порно в космосе

В 2015 году известный в определённых кругах (да, и вы его знаете, не отпирайтесь) ресурс Pornhub взбудоражил общественность, запустив на Indiegogo кампанию по сбору средств на съёмки первого порнофильма в космосе. Порноделы планировали договориться с одной из частных космических компаний и отправить в космос актёров Джонни Синса и Еву Ловию и съёмочную группу из шести человек.

Затея, разумеется, с треском провалилась — из заявленных трёх миллионов долларов удалось собрать всего 236 тысяч. Но скорее всего, создатели на это и рассчитывали. Ведь благодаря кампании о ресурсе написали все мировые СМИ. Вот, даже и «Мир фантастики»…

А задолго до Pornhub существовал порнофильм The Uranus Experiment: Part 2, номинированный в 1999 году на премию «Небьюла»… за лучший сценарий (да, мы сами в шоке!). Его рекламировали как «первый порнофильм в невесомости». На самом деле в фильм вошли всего 20 секунд видео, снятого в невесомости на высотном самолёте.

Опасность космических романов

Помимо физиологических проблем секса в космосе, нельзя забывать и о психологических. С туристами и другими краткосрочными гостями орбиты проблем меньше, а вот когда половые отношения возникнут во время, скажем, двухлетнего полёта на Марс, жди беды. Если и сейчас астронавты теряют голову от страсти и несутся убивать соперниц, то что будет на кораблях переселенцев? Ведь средний возраст колонистов будет куда ниже, чем у астронавтов, в районе 25–30 лет. Играй, гормон…

Романы будут сказываться на рабочих отношениях в коллективе. На основе наблюдения за антарктическими экспедициями учёные пришли к выводу, что женщины предпочитают мужчин, обладающих высоким статусом, как правило, начальников экспедиции. Значит, даже если в экипаже будет поровну мужчин и женщин, внимание будет распределяться неравномерно. Женщины станут бороться за благосклонность героических капитанов, а обделённые вниманием доктора и бортмеханики будут скрежетать зубами от зависти, а то и чего похуже.

С другой стороны, те же исследования антарктических экспедиций показывают, что, если в коллективе есть семейная пара, это положительно влияет на отношения в нём. Супруги оказывают друг другу сильную эмоциональную поддержку, а замужняя женщина своей заботой и участием помогает снять напряжение и у остальных членов команды. Но любовь — вещь непостоянная, и если между парой во время полёта произойдёт разрыв, а один из партнёров открыто вступит в новую связь, ситуация накалится мгновенно.

Космическая камасутра: советы любовникам

Если вас не испугали предыдущие главы, вот несколько советов, которые упростят вашу сексуальную жизнь на орбите. Помните: советы предназначены для невесомости. Если ваш космический отель или корабль оснащены искусственной гравитацией, пользуйтесь проверенными земными способами.

Забудьте о койках – Вы в них просто не поместитесь. А отсутствие гравитации приведёт к тому, что вы будете биться обо все углы, а потом всё равно выплывете в открытое пространство.

При попытке сблизиться вы с партнёром будете отлетать друг от друга. Осторожно, шлюз!

Тренируйтесь заранее – Секс в невесомости обещает элементы акробатики, так что приготовьтесь к свободному парению посреди помещения. Перед полётом на орбиту следует попрактиковаться, чтобы не отпустить партнёра в самый неподходящий момент. Для тренировки подойдёт, например, бассейн. Заодно научитесь и подводному сексу!

Свяжи меня нежно – Секс на орбите располагает к лёгкому BDSM. Нет-нет, плётки и страпон оставьте на Земле, а облегающие костюмы вам и так выдадут перед стартом. Мы говорим о фиксаторах. Один из партнёров должен как-то удерживаться на одном месте, пока второй будет летать рядом. Для разнообразия ролями можно меняться!

Двуспальные мешки и комбинезоны – Пожалуй, самый скучный пункт обязательной программы — спальные мешки, в которых помещаются двое. Из плюсов — у вас появляется какая-никакая интимность (представим, что остальные члены команды не в курсе, чего это вы там вдвоём шебуршите в мешке — может, ворочаетесь во сне), да и за пределы спальника вы не вылетите.

Минусы — мешок ограничивает подвижность и выбор поз. Напомним, что самая простая поза на Земле (да, мы о миссионерской) в космосе — одна из самых сложных. Зато для секса сзади проблем нет, главное — не выпустить партнёршу из объятий, иначе она головой впишется в переборку.

Специальное предложение — 2Suit!

В 2006 году писательница, актриса и изобретательница Ванна Бонта представила костюм 2suit. Благодаря особому расположению застёжек и липучек можно расстегнуть его переднюю часть и, соединив их с аналогичными липучками на костюме партнёра, превратить два костюма в один.

Минус 2suit в том, что он предусматривает только контакт лицом к лицу и ограничивает количество поз. И вообще он предназначен скорее для поцелуев и обнимашек, чем для секса. Бонта говорит, что изобрела костюм, чтобы никто не чувствовал себя в космосе одиноко.

Никаких секс-марафонов – Затяжные прелюдии и многочасовые постельные баталии приберегите для возвращения с орбиты. В космосе секс не развлечение, а средство выживания человечества! И помните: тут вы потеете сильнее, чем на Земле, поэтому от затяжных секс-игр может наступить обезвоживание. Если для вас секс меньше часа-другого немыслим (хотя с такими запросами вам лучше в порноактёры, чем в космонавты), делайте перерывы и пейте воду.

Будьте нежнее друг к другу – В космосе нервные рецепторы обладают повышенной чувствительностью, поэтому любое ваше действие будет ощущаться куда сильнее, чем на Земле. С одной стороны, это настоящий рай для чувственных прелюдий, нежных ласк и поцелуев, а орбитальный минет и вовсе должен быть термоядерным. С другой — настоящее садо-мазо оставьте дома, избегайте резких движений, щипков, шлепков и прочих элементов секса пожёстче.

Особенно этот совет касается мужчин. Поверьте, господа, если вы будете кувыркаться в невесомости, синяков вы и так понаставите. Незачем оставлять на коже вашей дамы лишние следы бурной любви. Она на макияже разорится!

В космосе нервные рецепторы обладают повышенной чувствительностью

Смотрите, куда летите! – Помните, что отсеки корабля и станции строго функциональны. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем махать руками, на что-то облокачиваться или впечатывать партнёра в стену. Иначе вы можете случайно что-то разбить или куда-то не туда нажать. Например, на кнопку экстренной разгерметизации или отстыковки отсека.

Как родить и вырастить ребёнка в космосе?

Надеемся, после статьи вы не решите принять обет космического безбрачия. Ведь секс — единственный способ стабильного и самостоятельного размножения, позволяющий заселить другие планеты: на одном искусственном оплодотворении много людей не наделаешь. Но здесь мы сталкиваемся с другими сложностями.

NASA, ESA, Роскосмос и другие космические организации до сих пор отрицают саму идею секса в космосе, так что о размножении они даже не задумывались. Кроме того, NASA строго запрещает полёт в космос беременным астронавтам. Все женщины перед отправкой на орбиту обязаны сдавать тесты на беременность ежедневно в течение двадцати (по другим данным — десяти) дней перед стартом. Причины очевидны: перегрузки могут повредить здоровью как матери, так и ребёнка.

Перегрузки могут повредить здоровью матери и ребёнка.

По статистике, у женщин-космонавтов после полётов в космос растёт процент выкидышей. С другой стороны, многие женщины-астронавты сознательно откладывают заведение детей, поэтому на момент беременности им обычно около сорока. А это приводит к проблемам и без полётов в космос.

Мужчинам-астронавтам повезло больше. Статистика отмечает, что в их семьях зачатие часто происходит в первые две недели после возвращения домой супруга, изголодавшегося по женским ласкам (ещё один аргумент против секса в космосе!).

Пока в NASA не озаботились размножением людей в космосе, учёные довольствуются изучением растений и животных. На орбиту уже отправлялись самые разнообразные существа, от плодовых мушек, гекконов и рыб до мышей и крыс. И результаты не обнадёживают: если у примитивных организмов размножение происходит без проблем, то у многоклеточных видов всё куда сложнее. Встречаются и высокая смертность потомства, и аномальное поведение новорождённых, и задержки роста, и нарушение функций органов.

Ещё ни одно млекопитающее не прошло в условиях невесомости полный цикл: зачатие, беременность, рождение, кормление и рост. Учёные сходятся во мнении, что в космосе проблемы будут подстерегать потенциальных родителей на каждом из этих этапов. Выделяют два основных источника трудностей — радиация и отсутствие тяготения.

На Земле беременность всегда протекает под воздействием постоянной силы гравитации, которая влияет на всё, начиная от формирования мышц, скелета и внутренних органов и заканчивая интеллектом, памятью и поведением ребёнка. В отсутствие гравитации развитие зародыша может пойти совершенно иначе. Невролог Керри Уолтон считает, что зачатые и рождённые в космосе дети будут жизнеспособны на орбите, но не на Земле, где их мышцы, сердце, иммунная система и кости будут недостаточно крепки для выживания.

Ещё больший вред может принести радиация. Если на Земле нас защищает магнитное поле планеты, то в космосе от неё спастись куда сложнее. Учёные считают, что радиация может уничтожить все наши планы на покорение галактики. Она способна привести к мутации, стерилизовать женские эмбрионы (девочки не смогут иметь детей), ухудшить качество спермы или привести к рождению детей с уродствами и отклонениями.

Да и роды в условиях невесомости тоже могут превратиться в настоящий ад — представьте, сколько крови будет дрейфовать вокруг роженицы и акушеров! И это только начало. Вы ездили в поездах дальнего следования? Помните детей, которые орут всю ночь, мешая спать всему вагону, носятся, вопят, требуют внимания? Теперь представьте, что ехать до места назначения не пару дней, а пару лет. Кроме того, в космосе всегда проблемы с водой и едой. А маленький ребёнок — это подгузники, пелёнки, постоянные стирки, режущиеся зубы, бессонные ночи… У остального экипажа должны быть поистине железные нервы, иначе молодая счастливая семья рискует не долететь до места.

Дети, рождённые при низкой гравитации, будут неспособны выжить на Земле

Но всё это трудности открытого космоса. На других планетах — например, на Марсе — дела должны пойти лучше. Там есть какая-никакая гравитация и проще защититься от космической радиации. Но и там возможны проблемы. Рождённые на Красной планете дети могут быть абсолютно здоровы, а могут страдать от генетических, физических и интеллектуальных отклонений. Есть и третий вариант — дети будут здоровы по марсианским меркам, а к жизни на Земле окажутся непригодны и никогда не смогут ступить на её поверхность.

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Пока в космос летают в научных целях и ненадолго, космического секса и его последствий проще избегать. Но когда полёты в космос станут массовыми, а проблема расселения за пределами Земли — насущной, вопросы размножения окажутся решающими для колонизации Солнечной системы. Поэтому, может быть, уже пора исследовать влияние невесомости и космической радиации на нашу способность к размножению.

Разговоры о сексе в космосе сейчас кажутся смешными. Но когда-нибудь от этого может зависеть будущее нашего вида.