Русскоязычные СМИ Эстонии

28.11.2020, 3:58, Разное

Страны Балтии в роли палача белорусской экономики: кому выгодно

24 ноября 2020

© Sputnik / Sergey Melkonov

Илья Круглей

В Европе готовят новую порцию санкций для “недемократичной” Белоруссии, однако пока боятся бросаться в крайности, понимая, что слишком жесткие меры объективно толкнут Минск в объятия России. При этом от идей “беломайдана” в Евросоюзе не отказываются.

Главы министерств иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Республики Беларусь, чтобы “поддержать демократические права народа страны”. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел государств Евросоюза, санкции будут введены не только против физических лиц, но и против госструктур, компаний и предпринимателей.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Похоже, что настойчивое требование балтийских стран в начале осени этого года все же запустило процесс конфронтации Евросоюза с Республикой Беларусь.

Другой вопрос, получают ли выгоду Эстония, Латвия и Литва, активно поддерживающие оппозиционеров в постсоветской стране. Более того, вопросы вызывает и новый пакет санкций. Не совсем понятно, будет ли это просто очередной список лиц, которым просто не позволят въезжать на территорию ЕС и заморозят счета в банках, или же речь идет о блокаде белорусских поставок калийных удобрений или нефтепродуктов.

Странная спешка и никакой конкретики

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заметно торопится, говоря о необходимости ввода нового пакета ограничительных мер против Белоруссии.

“Мы попросили глав МИДов внести столько предложений, сколько они смогут, и я приложу все усилия, чтобы мы смогли как можно раньше ввести эти меры в действие”, – заявил Жозеп Боррель.

Однако “рупор демократии, борющейся с несправедливостью в Белоруссии”, и сам толком не представляет, куда конкретно двигает затянувшийся процесс – Боррель старательно избегает конкретики, когда его спрашивают, как именно Евросоюз борется с “диктатурой” в постсоветской стране.

“В докладе Борреля Еврокомиссии говорится о приостановке всех контактов и сотрудничества ЕС с РБ, за исключением тех случаев, когда это может принести пользу народу Белоруссии или интересам ЕС”, – пишет Deutsche Welle.

Как отметил в беседе с Baltnews ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров, Евросоюзу эти санкции дадут моральное удовлетворение на тему того, что они последовательно отстаивают ценности демократии на близком к ним пространстве.

“Политический эффект сильно зависит от того, что за санкционный пакет будет принят. Если это персональные санкции, то политический эффект будет в декларации, а его главный посыл – режим Лукашенко объявлен нерукопожатным. Совсем другое дело, если запретить экспорт белорусских товаров в Европу – скажем, калийных удобрений или нефти. Тогда это будет серьезный удар по белорусской экономике и подрыв экономической базы режима”, – рассуждает эксперт.

Спешка по принятию новых санкций против Минска – это, возможно, попытка реанимировать “беломайдан”, масштабы которого (по сравнению с событиями в Белоруссии в начале осени) стали заметно меньше. Важный момент, на который европейские СМИ не обращают должного внимания, – Еврокомиссия (ЕК) недавно приняла решение выделить 24 миллионов евро на “финансирование организации гражданского общества и активистов в Белоруссии”, включая участников массовых протестов.

Отметим, что еще в августе ЕК объявила о выделении 53 миллионов евро для Республики Беларусь. Но тогда не говорили о финансировании протестующих так открыто. Речь шла о том, что 50 миллионов евро пойдут на борьбу в стране с пандемией, а лишь 3 миллионов евро – на “помощь жертвам репрессий”.

© Sputnik / Евгений Одиноков Участники акции протеста в Минске

Сейчас борьбой с COVID-19 уже никто не прикрывается. Видимо, чиновники из Еврокомиссии и других ведомств ЕС понимают, что если ничего срочно не предпринять, то “беломайдан” угаснет.

В итоге в Евросоюзе эту проблему “заваливают деньгами” и создают в информационном поле ажиотаж по поводу новых санкций, но на практике уничтожать белорусскую экономику не спешат.

Никаких резких движений

Понять осторожность Евросоюза можно. Ради своей идеологии он обречен на поддержку оппозиционных сил в Белоруссии, но при этом ЕС не хочет совсем обескровить эту страну, полностью прекращая с ней торговлю. Цель заключается в устранении президента Лукашенко.

© Пресс-служба Президента Республики Беларусь Посол Эстонии в Белоруссии Мерике Кокаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Напомним, РБ экспортирует нефтепродукты в Европу практически по демпинговым ценам. У Белоруссии есть возможность это делать за счет дешевизны нефти и мизерной платы за ее транспортировку из РФ к своим нефтеперерабатывающим заводам.

Потеряв европейский рынок сбыта для такой продукции, Белоруссия понесет серьезные потери. За 2019 год доходы от продажи нефтепродуктов в Белоруссии составили 1,9 млрд долларов – это весьма серьезная сумма для бюджета страны. Лишив ее рынка сбыта нефтепродуктов в условиях пандемии, когда бюджет Республики Беларусь по итогам уходящего года недополучит около 1,2 млрд долларов доходов, можно гарантированно вызвать сложности в экономике. А ведь есть еще калийные удобрения и другие товары и сырье, от которых ЕС может отказаться.

К слову, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская как раз к этому и призывает.

“Евросоюзу нужно ввести меры против бизнеса, связанного с Лукашенко, и предприятий, которые увольняют бастующих работников, остановить сотрудничество с Беларусбанком и Белагропромбанком и пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции из Белоруссии”, – требует Тихановкая.

Почему ЕС этого не делает? Вполне вероятно, что еврочиновники, а может, даже и главы некоторых государств Европы не хотят доводить Белоруссию до отчаяния. Это чревато тем, что из-за серьезных проблем в экономике, правительство РБ уже без всяких оговорок пойдет “под крыло” России.

Балтия может устроить сюрприз

Правда, в Прибалтике об этом не думают. Там продолжают придерживаться максимально жесткой позиции.

“Эстония в сотрудничестве с другими странами намерена предложить дополнительные санкции на уровне ЕС относительно белорусских чиновников”, – передает err.ee слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. Ему вторит глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич, анонсируя расширение черных списков ответственных за подавление протестов в Белоруссии. Разумеется, от него не отстает и глава литовского МИДа Линас Линкявичюс, продолжая требовать ужесточения санкций против РБ от всех членов ЕС.

Reuters / FRANCOIS LENOIR Светлана Тихановская

Самое интересное, что Евросоюз в лице Жозепа Борреля оставил “кровожадным” балтийским странам лазейку.

“Государства-члены ЕС начнут составлять перечень лиц и белорусских предприятий, которые они хотят внести в новый санкционный список. Национальные правительства ответственны и за сбор доказательств, обосновывающих их предложения”, – заявил Жозеп Боррель.

Выходит, любая страна в Евросоюзе сейчас может составить “компромат на недемократичность” важнейших для бюджета Белоруссии предприятий.

Конечно, “рекомендации” Эстонии, Литвы или Латвии в Западной Европе могут и оспорить, но раз им дали такую возможность, значит, ведущие страны ЕС все же хотят иметь инструмент для экономического удушения Белоруссии – на всякий случай.

CC BY 2.0 / flickr / Estonian Foreign MinistryМинистры иностранных дел стран Балтии Эдгар Ринкевич, Урмас Рейнсалу, Линас Линкявичюс

Как считает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Максимов, у Евросоюза есть повод, чтобы воспользоваться таким инструментом.

“Мы видим, как вопрос легитимации Лукашенко может теперь очень легко перейти в плоскость экономической блокады со стороны ЕС. Но “кровожадность” балтийских стран в данном случае – это не главная причина подобного процесса. Мотивация есть и у Западной Европы. Ей не нравится даже мысль о создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс), в котором РФ объединяет вокруг себя многие страны на континенте, в том числе и те, что находятся в Европе”, – пояснил Максимов.

“Евросоюз не хочет появления серьезного конкурента, который способен показать постсоветским государствам, что, кроме евроинтеграции, есть что-то другое, причем, возможно, даже более выгодное для них”, – назвал специалист истинные цели ЕС.

Если Евросоюз все же решится на экономическое удушение Белоруссии, балтийские страны в итоге от этого не выиграют. Заменить ее товары на европейском рынке Эстония, Латвия или Литва, как считает Андрей Максимов, все равно не смогут. Более того, они еще и лишатся транзитных потоков, а также возможности для реэкспорта европейских товаров на рынок ЕврАзЭс, в каком бы состоянии он ни находился.

В составленный для генерала российской разведки список вошли “19 перспективных эстоноземельцев”

25.11.2020 Холгер Роонемаа

Еженедельник Eesti Ekspress опубликовал статью, в которой приводит составленный Россией список ”самых перспективных эстоноземельцев”. Издание отмечает, что цели составления списка доподлинно неизвестны, однако не исключено, что попавшие в него люди рассматриваются как потенциальные агенты влияния, через которых можно продвигать прокремлевскую политику.



Послужившие основанием для данной статьи документы получил в свое распоряжение центр журналистских расследований “Досье”, который обратился к Eesti Ekspress для проведения совместного расследования.

26 февраля 2020 года. В самом центре Москвы, в десяти минутах ходьбы от Кремля на Старой площади находится главное здание администрации президента РФ. Это роскошное шестиэтажное строение было возведено более ста лет назад. В советское время здесь располагался Центральный Комитет КПСС.

Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак пригласил в свою команду из Службы внешней разведки РФ (СВР) генерала Владимира Чернова и полковника Евгения Умеренкова.

Чернов возглавляет Управление президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Оно напрямую подчиняется главе администрации президента Антону Вайно.

В орбиту внимания Полиции безопасности (КаПо) это управление попало еще в 2005 году, сразу после своего создания. ”В официальные задачи управления входит укрепление связей с проживающими за рубежом соотечественниками, однако реальной целью можно считать прежде всего консолидацию русской диаспоры в соседних странах и оказание информационно-политического влияния на русские общины и жителей ”ближнего зарубежья” в интересах Москвы, особенно после либеральных революций в ряде стран СНГ”, — сообщила тогда КаПо в своем ежегоднике.

В этот февральский день мужчинам есть что отметить: полковнику Умеренкову вскоре исполняется 65 лет, по случаю чего Козак премировал его Орденом дружбы. Умеренков работает под началом Чернова. Именно к сфере его ответственности относятся страны Балтии.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: Евгений Умеренков посередине, Владимир Чернов слева от него.

Мужчины направляются в кабинет Чернова и открывают шампанское. К отмечающим присоединяются заместитель Чернова Владимир Бочарников, отвечающий за операции в Молдове Игорь Маслов (также полковник СВР) и заместитель Умеренкова Вадим Смирнов. Последнего в 2013 году литовские спецслужбы уличили в шпионаже под прикрытием интервью для докторской диссертации, предали ситуацию огласке и запретили ему въезд в страну. Для карьеры Смирнова это обстоятельство роковым не стало. Его перевели из Калининграда в головной офис управления по межрегиональным и культурным связям в Москве. Задача Смирнова состоит в мониторигне политики стран Балтии и составлении докладов с оперативной информацией.

Большие цели пропагандистского аппарата Кремля

Задача и цель управления Чернова — оказание влияния и осуществление контроля над ситуацией в соседних странах, то есть достижение внешнеполитических целей РФ невоенными средствами. В своей работе управление может использовать российские спецслужбы и разведывательные учреждения.

План работы управления на 2016 год отдельно о странах Балтии не упоминает, но дает представление об амбициях. Например, в Армении стояла задача привлечь на свою сторону наиболее важные политические силы, чтобы ”обеспечить приход к власти политиков, лояльных России”. С этой целью управление планировало создать и распространить антизападные информационные материалы, поддержать президента Сержа Саргсяна выгодной для РФ информацией, публично скомпрометировать прозападных политиков и лидеров общественного мнения (посредством масштабного использования социальных сетей и традиционных СМИ).

План по Грузии предусматривал, что перед выборами управление Чернова поддержит пророссийские партии информацией и экспертными знаниями. Также пропаганде помогут российские СМИ. В качестве отдельного рабочего направления была выделена ”координация работы со спецслужбами”.

Один из приемов работы со странами заключался в организации лагерей для подающей надежды молодежи и поддержка традиционный ценностей.

Эти темы знакомы и Эстонии.

19 ”перспективных эстоноземельцев”

В Эстонии приспешники Чернова не могут работать так топорно, как в Грузии или Армении. Перед Бронзовой ночью управление попыталось объединить русскоязычные политические силы Эстонии, но из этого ничего не вышло.

Тем не менее, список ”перспективных жителей Эстонии” у Чернова имеется. В нем 19 имен, в основном, это русскоязычные политики и журналисты.

Foto: Eesti Ekspress

Список был составлен в 2013 году Галиной Сапожниковой, известной своими враждебными странам Балтии пропагандистскими текстами и колонками. В то время она руководила медиаклубом ”Импрессум”, который привозил в Эстонию журналистов, историков и политиков, критично настроенных в отношении запада. Часть из них попали под санкции КаПо и им был запрещен въезд в страну.

Изданию Eesti Ekspress неизвестно, в рамках какой рабочей задачи Сапожникова составила этот список. Также неизвестно, какие действия были произведены на основании этого списка и были ли произведены вообще. Возможно, вошедшие в список люди рассматривались как потенциальные агенты влияния, через которых можно собирать информацию, влиять на политику и распространять пропаганду.

Скорее всего, искали людей более молодого возраста, у которых имеется перспектива роста до более высоких и ответственных должностей. На это указывает и замечание Сапожниковой в конце документа: ”В Эстонии очень мало состоявшихся журналистов, политиков и ученых моложе 30 лет. Это так называемое “потерянное поколение”, чье взросление и становление совпало с периодом трудных реформ, ломкой прежних социальных институтов и формированием неолиберального национального государства. Поэтому большинство из предлагаемых кандидатов несколько старше 30-летнего возраста. В то же время в Эстонии они считаются молодыми и подающими надежды кадрами”.

Во главе списка — Михаил Кылварт

На первом месте списка стоит тогдашний вице-мэр Таллинна (ныне мэр) Михаил Кылварт. ”Активно занимается поддержкой русской школы”, — говорится в комментарии напротив его имени.

Следующие три человека также из Центристской партии: тогдашний член Таллиннского горсобрания Макс Каур, тогдашняя старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова и на тот момент старейшина столичного района Кесклинн, а ныне — генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

”Если вопрос заключается в том, направляются ли мои слова и мысли извне, то ответ очень прост: это мои принципы, которым я не изменял на протяжении долгих лет”, — сказал Кылварт Ekspress.

Отчитываться о своих связях с Россией Кылварту приходилось часто. В 2010 году он привез группу молодых людей из Эстонии в организованный путинским молодежным движением ”Наши” лагерь Селигер. Затем он воодушевленно боролся за право русскоязычных гимназий продолжать обучение на русском языке. КаПо предупреждала, что вице-мэр как публично, так и скрыто встречается с дипломатом посольства РФ Юрием Цветковым, который может ”влиять и направлять Кылварта”. Кылварт подал на КаПо в суд, но проиграл.

Кылварт называет происходящее дежавю. “Как будто снова 2012. Сейчас какое-то российское учреждение по какой-то своей формуле определило каких-то людей в таблицу. Я не знаю, каковы их цели и мотивация. Но знаю, каковы мои. Я никогда не скрывал свою точку зрения по поводу русских школ, проблем гражданства или необходимости прагматичных отношений с соседями. Кто и какие выводы из этого сделал, я комментировать не могу, как и не могу нести за это ответственность”.

Благодаря обнародованному документу теперь известно, что имя Кылварта действительно вошло в список возглавляемого российскими шпионами управления как имя ”перспективного эстоноземельца”. КаПо опасалась не зря. При этом стоит отметить, что если человек в списке, это не значит, что он завербован.

Что говорят люди, вошедшие в список?

Михаил Корб

Семь лет назад я был замещающим членом Рийгикогу. Не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что этот человек может пройти в парламент. Сам я в РФ не бываю, у меня нет там друзей. Также я не езжу туда ни на конференции, ни на встречи. Никто никогда со мной не связывался, чтобы ”поговорить”. Заверяю, что у меня не было ни одной подобного рода встречи. А если была бы, то я бы обязательно обратился в соответствующие органы.

Михаил Кылварт

Я исхожу из интересов нашего государства, нашего общества и города Таллинн. Я не представляю себе, чтобы кто-то мог оказать на меня влияние. Я такого не наблюдал.

Макс Каур

Мои связи действительно разнообразны, но ”интереса и внимания в отношении своей персоны” со стороны каких-либо спецслужб не было. Хотя, безусловно, могло быть и так, что я просто на заметил. Да, журналисты часто интересуются, в том числе относительно участия в проходящих в РФ мероприятиях, но здесь хочу отметить, что мой опыт в политике позволяет мне формировать свою позицию без посторонней помощи.

Ольга Иванова

Мне об этом [о вхождении в список — прим.ред.] ничего не известно. Если это документ внешней разведки, то, может, они составляли перечень русскоязычных политиков. Предполагаю, что так и было. Будучи в Рийгикогу, я входила в парламентскую группу Эстония-Россия. В 2015 году мы с другими депутатами посетили Госдуму. Но я не почувствовала к себе никакого повышенного интереса со стороны россиян.