 

Председатель Си подчеркнул приверженность принципу верховенства законов социализма с китайскими особенностями

27.11.2020, 22:34, Разное

November 18, 2020

Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного комитета, Си Цзиньпин  произносит важную речь во время конференции по вопросам, связанным с  правовыми основами   управления, проходившей в Пекине, столице Китая. [Фото / Синьхуа]

Председатель Си Цзиньпин призвал придерживаться принципа  верховенства законов  социализма  с китайскими особенностями и содействовать модернизации системы государственного  управления и  полному  раскрытию  потенциала Китая в соответствии с  этим  принципом.

Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного комитета, Си Цзиньпин  произнес важную речь во время конференции по вопросам, связанным с  правовыми основами  государственного    управления, проходившей в Пекине, столице Китая  в понедельник и вторник. .

На конференции было отмечено, что   речь  Си Цзиньпина «Мысли о верховенстве закона» представляет собой последнее достижение в адаптации марксистских теорий верховенства закона к китайскому контексту, служа фундаментальным ориентиром для основанного на законе государственного  управления в Китае.

На мероприятии,  проходившем  под председательством Ли Кэцяна, присутствовали Ли Чжаншу, Ван Ян, Чжао Лэцзи и Хан Чжэн.  С заключительной  речью  выступил  Ван Хюнин.

Отметив основные достижения в продвижении  принципа  верховенства  закона  в  управлении, выдвинутые Центральным Комитетом КПК после 18-го Всекитайского съезда КПК, Си сформулировал требования для текущей и будущей работы.

Оставаться на правильном пути

Си призвал поддержать ведущую роль  Партии в области управления на основе закона, заявив, что партийное руководство является фундаментальной гарантией обеспечения того, чтобы управление в Китае основывалось на  правовых  нормах, и призвал к дальнейшему  продвижению управления на основе закона, чтобы гарантировать эффективное осуществление линии, принципов и политики Партии. 

Си сказал, что необходимо придерживаться подхода, ориентированного на людей, отметив, что основная цель продвижения основанного на законе управления состоит в защите прав и интересов людей. Он добавил, что счастливая жизнь людей должна быть гарантирована верховенством права.

Си сказал, что необходимо приложить усилия для того, чтобы Китай оставался на пути верховенства законов  социализма  с китайскими особенностями.

Он подчеркнул, что придерживается мировоззрения, соответствующего верховенству закона, и использует правовой  подход при устранении глубоко укоренившихся препятствий на пути экономического и социального развития, а также предоставляет долгосрочные институциональные гарантии для развития дела Партии и страны.

Он подчеркнул необходимость строго придерживаться конституционных  норм, призвав неуклонно поддерживать лидерство партии, демократическую диктатуру народа и систему народных собраний, закрепленные в Конституции.

Отметив важность содействия модернизации системы управления и  раскрытию потенциала Китая на пути к верховенству закона, Си призвал к усилиям по реагированию на серьезные вызовы, противостоянию серьезным рискам, преодолению серьезных препятствий и урегулированию серьезных конфликтов в соответствии с законом.

Он призвал к дальнейшим усилиям по укреплению системы верховенства законов  социализма  с китайскими особенностями и активному развитию  законодательной  базы  в ключевых областях, включая национальную безопасность, научные и технологические инновации, общественное здравоохранение, биобезопасность и экологическую цивилизацию.

Руководящий документ

Он сказал, что страна должна добиваться скоординированного прогресса в области основанного на  законе  управления,- осуществления государственной власти на основе закона и государственного управления на основе закона, а также способствовать комплексному обеспечению  верховенства закона для страны, правительства и общества.

Подчеркнув работу по развитию здравого законотворчества, строгого правоприменения, беспристрастного отправления правосудия и соблюдения закона всеми, Си сказал, что необходимо приложить усилия для того, чтобы люди видели, что правосудие отправляется в каждом судебном деле.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость скоординированного подхода к продвижению верховенства закона внутри страны и в вопросах, связанных с иностранными сторонами, требуя усилий по более надежной защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития.

Си сказал, что необходимо развивать высококлассную команду профессионалов, обладающих как честностью, так и способностями для юридической работы.

Он подчеркнул, что высшие должностные лица на различных уровнях должны добросовестно выполнять основные решения и планы ЦК КПК в отношении правового управления.

Си сказал, что правовое управление следует продвигать на  основе  научных теорий.

Ли Кэцян сказал, что выступление Си служит руководящим документом  для основанного  на  законе  государственного  управления в новую эпоху. Он призвал к искренним усилиям, чтобы хорошо понять этот документ  и действовать в соответствии с ним.

Ван Хюнин сказал, что крайне необходимо изучить речь Си Цзиньпина о верховенстве закона, всесторонне понять   и  воспринять ее  и применять в повседневной практике основанного на  законе  управления. 



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