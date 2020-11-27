 

Не дай Бог так оголодать…

27.11.2020, 21:40, Разное

by Grayson Weir   Man Loses Pants In-N-Out

В прошлую пятницу Колорадо попал в заголовки газет, в нем открылись  первые в штате фастфуды In-N-Out. Один открылся в Colorado Spring, а другой – в Aurora, что привело к  появлению  огромных  очередей  в  которых  люди  проводили более 14 часов . Серьезно, люди сидели в своих машинах больше половины суток, чтобы съесть гамбургер быстрого приготовления, который, откровенно говоря, не стоит ждать в очереди более 30 минут, чтобы попробовать.

Почти за то же самое  время те же посетители могли совершить поездку  через  красивейшие живописные  Скалистые горы  к ближайшему In-N-Out  в  соседнем  штате. Но люди сумасшедшие и у них, видимо,  много свободного времени.

Очередь была  сумасшедшей. Что могло бы вдохновить кого-то просидеть в машине такое время, мне  абсолютно  непонятно.

ABC News

@ABC

Любители  гамбургеров стояли  в  длиннющей  очереди  только  для  того  чтобы  попробовать  котлету  быстрого  приготовления  в  первом  In-N-Out в Colorado Springs. https://abcn.ws/3kNgMjr

477 people are Tweeting about this

12:52 PM · Nov 21, 2020

926

477 people are Tweeting about this

Как и следовало ожидать, люди нервничали,  стали нетерпеливыми, атмосфера накалилась. Теперь драки в Интернете повсюду, и большинство из них лучше, чем эта. Однако эта драка, которая началась среди голодных людей в очереди в In-N-Out, забавна  тем, что один из двух участников потерял штаны.

Представьте  себе, что вы деретесь с другим мужчиной в дико  длинной очереди за фастфудом и теряете штаны. Теперь вы стоите без штанов, а охрана пытается вас успокоить. А потом вы должны вернуться в свою  машину и стоящую  впереди  машины  человека, который в буквальном  смысле  слова  вытряхнул  вас  из  штанов. Если  это  14-часовое предприятие не  было дуростью с  самого начала,  то  то  что  случилось  потом  было  уже  дном.

♡丂ｲ尺Ծ乃乇♡

@Grungeloved

Ржу, не могу.  Драка в  Colorado  в  очереди  в  новый In and Out #denver #Aurora

9K views   

7:39 PM · Nov 20, 2020

70

28 people are Tweeting about this

Будьте умнее.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Без вариантов

08.07 / Скандалы: Внезапно выпал…

19.08 / От «доверяю стране» до «не хочу быть лабораторной крыской» – медики о вакцине «Спутник V»

02.07 / Доктора рассказали о малоизвестном симптоме рака легких

22.09 / Ученый: Носители разных языков одинаково влияют на распространение COVID-19

12.11 / Доктор сообщил о симптомах, указывающих на перенесенный коронавирус

03.07 / Врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом: Это на его совести

30.10 / Мнение: Новшества отечественной пенитенциарной системы

02.09 / Эксперты «Ростелекома» рассказали о методах борьбы с кибермошенниками

29.10 / В России подскочили цены на продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска