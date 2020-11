Не дай Бог так оголодать…

27.11.2020, 21:40, Разное

В прошлую пятницу Колорадо попал в заголовки газет, в нем открылись первые в штате фастфуды In-N-Out. Один открылся в Colorado Spring, а другой – в Aurora, что привело к появлению огромных очередей в которых люди проводили более 14 часов . Серьезно, люди сидели в своих машинах больше половины суток, чтобы съесть гамбургер быстрого приготовления, который, откровенно говоря, не стоит ждать в очереди более 30 минут, чтобы попробовать.

Почти за то же самое время те же посетители могли совершить поездку через красивейшие живописные Скалистые горы к ближайшему In-N-Out в соседнем штате. Но люди сумасшедшие и у них, видимо, много свободного времени.

Очередь была сумасшедшей. Что могло бы вдохновить кого-то просидеть в машине такое время, мне абсолютно непонятно.

Любители гамбургеров стояли в длиннющей очереди только для того чтобы попробовать котлету быстрого приготовления в первом In-N-Out в Colorado Springs. https://abcn.ws/3kNgMjr

Burger-lovers waited in long lines just to get a taste of the first In-N-Out in Colorado Springs. https://t.co/wFECI9OGGC pic.twitter.com/TxpPhQ6TMn — ABC News (@ABC) November 21, 2020

12:52 PM · Nov 21, 2020

Как и следовало ожидать, люди нервничали, стали нетерпеливыми, атмосфера накалилась. Теперь драки в Интернете повсюду, и большинство из них лучше, чем эта. Однако эта драка, которая началась среди голодных людей в очереди в In-N-Out, забавна тем, что один из двух участников потерял штаны.

Представьте себе, что вы деретесь с другим мужчиной в дико длинной очереди за фастфудом и теряете штаны. Теперь вы стоите без штанов, а охрана пытается вас успокоить. А потом вы должны вернуться в свою машину и стоящую впереди машины человека, который в буквальном смысле слова вытряхнул вас из штанов. Если это 14-часовое предприятие не было дуростью с самого начала, то то что случилось потом было уже дном.

Ржу, не могу. Драка в Colorado в очереди в новый In and Out #denver #Aurora

7:39 PM · Nov 20, 2020

Будьте умнее.