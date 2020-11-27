Новый год для тех, кто не боится строить планы: где провести зимние каникулы

27.11.2020, 20:18, Разное

Турция: Стамбул, средиземноморское побережье и горнолыжные курорты



Открывает подборку знакомая Турция. Новый год – отличная возможность узнать эту страну с новой стороны: познакомиться и влюбиться в Стамбул, спуститься с вершин Карталкаи и Эрджиеса или наконец-то посетить все SPA и моллы анталийского побережья. Из безусловных плюсов зимнего отдыха на Средиземноморье – привычный уровень сервиса, комфортные +15 и приятные цены. Горные курорты порадуют разнообразием трасс, подъёмниками, стартующими прямо в лобби, и безлимитным ски-пассом в качестве комплимента от отеля. Если же Турция с горами пока не ассоциируется, добро пожаловать в Стамбул: эклектика Султанахмета, восточные базары Эминеню и новогодние распродажи в корнерах Бейоглу подарят не меньше праздничных эмоций.

ОАЭ: Новый Год в стиле luxury



Тем, для кого новогодняя ночь – это в первую очередь возможность предстать во всем блеске, прямая дорога в ОАЭ. Выбор курортов впечатляет: от роскошного Абу-Даби до семейного Умм-аль-Кувейна, от гудящей Рас-аль-Хаймы – до сторонницы сухого закона, строгой и консервативной Шарджи. И, конечно, Дубай – с пляжами Персидского залива, бесконечными вечеринками и развлечения для любого возраста. Праздник в Объединенных Арабских Эмиратах не ограничивается Новым годом; он не кончается никогда. Всем, кто засиделся в четырех стенах, рекомендуется.

Мальдивы: вдали от празднующей толпы



Если Новый год для вас – время подводить и строить планы, присмотритесь к коралловым островам Мальдивской Республики, где буквально все – от умиротворяющего пейзажа до незаметного превосходного сервиса – располагает к уединению и позволяет остаться наедине со своими мыслями. Впрочем, Мальдивы – это еще и безусловная романтика. Роскошные бунгало, рассыпанные прямо в океане, – ожившая картинка из классической истории про любовь и бесконечное лето. В дополнение к ней идут изысканная кухня, SPA-процедуры высочайшего класса и дайвинг с грациозными скатами.

Россия: горы, солнце, снег



Внутренний туризм в этом году переживает свой собственный ренессанс. И если летом туристы массово переосмысливали пляжный отдых на черноморском побережье, то зима открывает гораздо больше направлений – в основном связанных с “каталкой”, но ею не ограничивающихся. Первая в списке – олимпийская Красная Поляна с соответствующей инфраструктурой: протяженными трассами, оперативным ски-сервисом и локальным апре-ски. С последним на Поляне нет никаких проблем: к услугам туристов – бассейны и SPA-комплексы, бары и рестораны, развлекательные и – немного эксклюзива – игорные зоны.

Тем, кто любым, даже мирового уровня трассам предпочитает свежий “пухляк”, стоит обратить внимание на Шерегеш: в отличие от Красной Поляны, здесь довольно много возможностей для фрирайда. Именно Зеленую гору и окрестности выбирают для отработки техники профессиональные спортсмены, которым важны маневренность и сложность, а не протяженность трассы. И именно в Шерегеше многие туристы впервые понимают, что такое Сибирь.

Когда Зеленая гора обкатана, вновь наступает время Кавказа – на этот раз Приэльбрусья и Домбая, впечатляющих не только трассами, но и естественными природными красотами, космическими насыщенно-красными закатами и уникальными климатическими условиями. Именно здесь находятся легендарные инстаграм-споты, где можно сделать фото одновременно на лыжах и в купальнике, чтобы навсегда сохранить воспоминания о новогодних каникулах.