Скандалы: Операция «Шок» от ЦБ

27.11.2020, 12:50, Разное

Зачем правительство готовит масштабный вывод денег бюджета из банков

Российской банковской системе в конце года предстоит пережить «шоковое» сокращение финансирования со стороны государства. В декабре наступает срок погашения по операциям Казначейства с банками на 2 триллиона рублей — такую сумму кредитные организации должны вернуть бюджету с депозитов и по операциям репо, подсчитали аналитики «ВТБ Капитала». Речь идет о «временно свободных» остатках бюджета, которые Минфин размещает в банковской системе под процент.

На 23 ноября эта «рублевая кубышка» правительства составляла 2,893 трлн рублей, из которых 2,04 триллиона размещено на срочных депозитах, а остаток — по операциям репо (данные Казначейства РФ).

С начала четвертого квартала в банки поступило около триллиона рублей «временно свободных» бюджетных денег. Минфин отправил «в резерв» половину средств, привлеченных в виде долга в ходе ударных размещений гособлигаций октября и ноября, когда за 6 недель были проданы ОФЗ на 2 трлн рублей.

Эти деньги понадобятся правительству в конце года для традиционного всплеска бюджетных расходов. Согласно уточненной росписи Минфина, в ноябре и декабре казна должна потратить 6,9 трлн рублей — треть заложенной на год суммы.

«Объем обязательств по операциям репо, подлежащих погашению в декабре, на данный момент превышает 700 млрд рублей и, как ожидается, продолжит расти», — отмечает «ВТБ Капитал» в обзоре.

На этой неделе Казначейство также предлагает банкам депозиты — 100 млрд рублей на 19 дней, столько же на 34 дня и еще 130 млрд — на 13 дней.

Кроме того, будет проведен аукцион недельного репо на сумму 10 млрд рублей, 27-дневного — на 70 млрд рублей и 21-дневного с лимитом 100 млрд рублей.

«Срок погашения обязательств по всем операциям Казначейства наступает до конца года. В случае, если лимит на депозитных аукционах, объявленных на этой неделе, будет выбран полностью, объем погашений по депозитам ведомства в декабре достигнет 2 трлн рублей», — пишут аналитики.

«Столь высокая сумма средств, которую банкам предстоит вернуть Казначейству, несет в себе значительный риск повышения ставок денежного рынка», а также угрожает спровоцировать «периодическое возникновение кратковременных дефицитов рублевой ликвидности», предупреждает «ВТБ Капитал».

Ситуацию усугубляет то, что банки теряют деньги клиентов по всем направлениям: в октябре, по данным ЦБ, физлица забрали со вкладов 469 млрд рублей, а с начала года — 1,1 триллиона. Счета корпоративных клиентов за октябрь похудели на 248 млрд рублей.

Всплеск бюджетных расходов и изъятие государственных депозитов в декабре стали нормой для правительства РФ, несмотря на многократные обещания равномерно тратить деньги. В декабре прошлого года Минфин потратил в декабре 2,162 трлн рублей — на треть больше, чем в среднем за предыдущие 11 месяцев.

Для финансирования этих вливания с банковских депозитов было изъято около триллиона рублей, на рынке возник дефицит ликвидности, и в ситуацию пришлось вмешиваться ЦБ: регулятор влил в банки более 400 млрд рублей кредитов репо.

В этом году ЦБ начал действовать на опережение: в октябре и ноябре состоялись два аукциона месячного репо, по итогам которых в банки было закачано 1,2 триллиона рублей. В начале декабря состоится очередная такая операция, и регулятор может увеличить вливания.