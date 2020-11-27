Найден революционный способ вернуть потерянное зрение

27.11.2020, 8:37, Разное

Учёные из университета Торонто (Канада) разработали уникальную методику восстановления функций клеток сетчатки, которая позволит вернуть утраченное зрение.

По словам авторов революционной методики, над этой проблемой их коллеги бились не одно десятилетие, но ничего не получалось.

Как отмечают медики, ранее мысль об интеграции новых клеток в повреждённый орган зрения приходила в голову многим исследователям, однако все эксперименты проваливались и пересаженные клетки не приживались.

Канадским учёным удалось изобрести технологию, которая позволяет решить этот сложный вопрос.

– Разработанный в университете гидрогель помогает эффектно интегрировать в глаз новые клетки. Он обеспечивает их равномерное распределение, уменьшает воспаление и способствует восстановлению клеток в первые же дни после инъекций, — рассказали авторы новой методики.

По их словам, важной особенностью нового метода является введение сразу двух типов клеток — фоторецепторов и клеток эпителия сетчатки. При этом гидрогель обладает достаточно высокой вязкостью, что обеспечивает оптимальное распределение обоих типов клеток, при этом его текстура такова, что позволяет легко ввести препарат через очень тонкую иглу.

Учёные уже испытали свою методику на мышах. Результаты экспериментов подтвердили эффективность нового метода терапии.

– Экспериментальная терапия восстановила зрение грызунов примерно на 10%, — отмечают учёные.

Специалисты, однако, предупреждают, что результаты пока носят предварительный характер. Впереди у команды учёных ещё ряд доклинических исследований, и от экспериментального лечения до внедрения способа в медицинскую практику может пройти достаточно много времени.

Но первые успехи с тестированием гидрогеля вселяют надежду, что в обозримом будущем медики смогут взять эту методику на вооружение.