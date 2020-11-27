В Кении 32-летний мужчина был признан мертвым, но ожил, когда его разрезали в морге

27.11.2020, 8:02, Разное

Что именно произошло на днях в небольшой кенийской больнице, пока сказать сложно. Было ли там реально невероятное воскрешение из мертвых или все дело во врачебной халатности? Сам пациент считает, что именно Бог вернул его к жизни.

"Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия", – шутка старая, черная, и довольно смешная. Однако иногда нечто похожее происходит и в реальности, как это случилось на днях в Кении. И пострадавшему было совсем не до смеха.

32-летний житель Кении Питер Киген 24 ноября 2020 года потерял сознание у себя дома. Он страдал от неназванного заболевания желудка и у него, возможно, произошло обострение болезни.

Когда его родные вызвали Скорую и та привезла его в больницу Капкатет в округе Керичо, он так и не пришел в себя и был объявлен мертвым, так как у него были все признаки этого (какие именно, не указывается).

Тело Кигена было перевезено в помещение морга и оставлено там на три часа до того, как должны были прийти работники морга и начать процедуру бальзамирования.

Когда они пришли, тело Кигена все еще выглядело полностью мертвым. Далее один из работников начал разрезать ногу Кигена, чтобы ввести в ткани тела формалин, и только тогда мужчина внезапно очнулся и начал двигаться, стонать и плакать от боли.

Работники морга ужасно перепугались, решив, что перед ними зомби или что-то иное сверхъестественное, и поспешили покинуть помещение морга.

Но потом до них дошло, что дело может быть во врачебной ошибке, они вернулись и увезли Кигена в реанимацию. Позже, когда стало ясно, что его жизни ничто не угрожает, пациента перевели в обычную палату.

Сейчас Питер Киген охотно раздает интервью журналистам и рассказывает, что он невероятно счастлив, что ожил, и что теперь он посвятит свою жизнь служению Богу. Его семья тем временем обвиняет больницу во врачебной халатности, не веря в чудо воскрешения из мертвых, но веря в ошибки персонала.

Суперинтендант больницы Гилберт Черуйот тем временем заявил, что Киген был в критическом состоянии, когда его привезли и что его родные сами были уверены в том, что он уже умер.

– Они даже не дождались момента подтверждения смерти, а потом сами помогли увозить его в морг, – сказал Черуйот.

Он же рассказал, что Киген находится в удовлетворительном состоянии и что через несколько дней его, возможно, уже выпишут.