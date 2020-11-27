Ученые назвали жизнь после смерти «комфортным состоянием»

27.11.2020, 7:05, Разное

Если раньше только самые умные знали о том, что смерть — это не финал жизни, а ее обратная сторона, то теперь к подобной версии присоединились и ярые материалисты — представители мирового научного сообщества.

– Момент смерти не может быть чем-то страшным для человеческого существа, более того — смерть выступает в качестве достаточно комфортного состояния, — заявил руководитель отдела интенсивной терапии и реанимационных исследований в Медицинской школе Нью-Йорка (США) в Лангоне Сэм Парниа.

К таким выводам врач пришел на основании собственного профессионального опыта — специалист очень много времени потратил на беседы с пациентами, перенесшими клиническую смерть.

– Почти все рассказали мне о появлении некоего яркого и тёплого света, который дарил ощущение небывалого комфорта и неземного блаженства, — цитирует эксперта «Медицина и наука». — Многие из них видели своих умерших родственников.

Что касается конкретного физического процесса, которым сопровождается переход из этого мира — в иной, то в его описании Парниа был достаточно лаконичен.

– Из-за того, что в мозг поступает все меньше кислорода к мозгу, а также к остальным органам, происходит постепенное отключение мозговых цепей, — рассказал эксперт. — Человек просто перестаёт понимать, чувствовать и как-то интерпретировать все, что происходит вокруг, во внешнем мире. Остановка же сердца прекращает протекание всех жизненно важных процессов, после чего человеческое тело превращается в нечто безжизненное и неподвижное. Что касается каких-то более экстатических ощущений, то многие из тех, кто находился в пограничных состояниях, вспоминали о пережитом с благоговением.

– Все эти люди, как один, говорили мне, что чувствовали умиротворение и неземное блаженство, — добавил доктор. — Возникающий яркий тёплый свет так сильно притягивал их, был таким притягивающим и благостным, что люди с трудом отрывались от него, а после того, как приходили в себя, вспоминали о нем с глубокой тоской.

Вопреки такой поэтичной образности, врач подчеркнул, что подобные переживания весьма объяснимы с научной точки зрения. Якобы, в эти непродолжительные мгновения угасающей жизни мозг начинает цепляться за ее обломки и проводит что-то вроде сканирования.

– Мы надеемся на современные технологии, — отметил эксперт. — В самое ближайшее время мы будем трудиться над более детальным изучением процесса человеческой смерти.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что ученые рассказали, что происходит с мозгом после смерти человека. смогли доказать, что в самые последние минуты жизни мозговая деятельность активизируется вместе с человеческим сознанием. Это говорит о том, что находясь на смертном одре, человек все же может понять, что происходит вокруг него.