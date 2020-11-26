Калифорния погибнет?

26.11.2020, 18:34, Разное

Некогда полноводные реки, которые теперь можно перейти вброд, не замочив колен, лодочные станции, с причала которых даже не видно воды, некогда процветающие фермы, теперь брошенные, потому что в округе нет ни капли влаги…

Эти апокалиптические картины – сегодняшняя Калифорния, «золотой штат США».

Высыхающая Калифорния

В Калифорнии засуха свирепствует уже третий год. Реки реально обмелели, многие озера высохли, и приехавшие любители плавания грустно ходят по дну озера, прожаренного солнцем до прочности бетона. В искусственном водохранилище озере Мид уровень воды самый низкий с момента создания (1937 год). В озере Фолсом, крупнейшем на севере штата, воды осталось менее 17%. Калифорния уже вынуждена покупать пресную воду у соседей. Давно опорожнив наземные источники, калифорнийцы пьют воду из артезианских скважин, но подземные источники не бездонны. Официальные власти бьют тревогу: через 2 года воды в штате не будет совсем. Независимые эксперты обвиняют их во лжи: по их мнению воды едва хватит на год, максимум полтора.

Гибнущий центр с/х США

В Калифорнии выращиваются 99% всех грецких орехов, миндаля и артишоков, 95% брокколи, 81% моркови, 90% латука. Какую культуру не взять – картина та же самая: 80-90% приходится на Калифорнию. Львиная доля всех американских фруктов и овощей выращиваются именно здесь. Но уже давно фермеры получают воду по квотам, уменьшающихся с каждым годом. Сегодня сельское хозяйство Калифорнии получает только 2/3 от необходимого количества воды. Гибнут поля, сады пускаются под бульдозер. Полмиллиона акров в этом году так и остались незасеянными. Убытки аграриев оцениваются в 1,7 млрд.$. 14.500человек останутся без работы.

Куда же делась вода? Только ли природа виновата грядущем бедствии?

Главная причина – человек

Американский фермер уже давно не живет в расчете на милость природы. В жаркой засушливой Калифорнии выращиваются культуры, требующие постоянного орошения. Шелест купюр заглушил крики зеленых «Берегите воду!» Воду не берегли. Ирригационные системы высасывали сотни тысяч галлонов воды, и полноводная некогда река Колорадо превратилась в жалкий ручек. Но если бы все ограничивалось только сельским хозяйством!

Калифорния – это Голливуд, Кремниевая долина, аэрокосмическая индустрия, шоу-бизнес. Работающие в этих сферах люди относятся к верхнему уровню среднего класса. Живут они в отдельных коттеджах, и 60% потребляемой ими воды тратится на полив околодомных растений. Многие не представляют себе жизни без виллы с бассейном, пышного сада, европейского газона и поля для гольфа. Многие даже и не подозревают, что живут они практически в полупустыне, где дожди – большая редкость, и каждая капля воды пусть не на вес золота, но требует сбережения.

Власти штата в борьбе за воду

Власти принимают титанические усилия к снижению потребления воды. Вводят ограничения на поливы газонов, запрещают использовать воду для мытья автомобилей, штрафы за нерациональное использование воды достигают 1.000$, в отдельных городах – 2.000$. Злостным нарушителям отключают водопровод. Власти готовы платить за ликвидацию газонов и лужаек. Граждан призывают следить за соседями и в случае разбазаривания драгоценной влаги сообщать об этом властям, что законопослушные американцы делают с удовольствием.

Санта-Барбара, самый богатый город на южном побережье (и самый большой растратчик воды) отрапортовал о снижении водопотребления в марте-апреле на 40% по сравнению с 2013 годом. Обрадованный губернатор штата призвал всех калифорнийцев брать пример с санта-барбарийцев (или санта-барбаросцев?).

Однако…

Вместе с тем, фермеры, выращивающие марихуану (в Калифорнии это разрешено) легко получили от властей штата квоту на 156.000 галлонов (590.000 литров) воды в сутки!!!

Калифорния погибнет. И убьет ее не засуха. Ее погубят жадность и коррупция.