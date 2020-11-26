Представитель принцессы Майкл Кентской рассказал о ее состоянии после заражения Covid-19

26.11.2020, 17:26, Разное

О том, что Мария Кристина фон Рейбниц, более известная как принцесса Майкл Кентская (не пропустите наш материал “30 интересных фактов о “виндзорской нахалке”), заболела коронавирусом, стало известно на днях. Сообщалось, что она изолировалась в своем доме в Кенсингтонском дворце, после того как заразилась от своей домработницы. Теперь же ее представитель Саймон Астейр рассказал PA о состоянии принцессы, отметив, что она уже идет на поправку.

Принцессе заметно лучше. Она заболела три недели назад и теперь выздоравливает. Худшее уже позади. У нее была очень сильная слабость и постоянная температура. Я недавно разговаривал с ней, даже по голосу – она бодрее.

Принцесса Майкл Кентская

Муж Марии, принц Майкл Кентский, кузен Елизаветы II, также отправился на 14-дневный карантин, хотя результаты его теста на коронавирус были отрицательными. Их дети в тот период с Марией не встречались, так же, как и Ее Величество.

Принц Майкл Кентский с женой

Напомним, что из британских монархов с коронавирусом также столкнулись принцы Чарльз и Уильям – они переболели еще весной, причем Уильям заразился от своего отца. Однако о его болезни стало известно лишь осенью, и тогда муж Кейт Миддлтон объяснил это так:

Происходили куда более важные вещи, поэтому я не хотел привлекать к себе внимание.

Сообщалось, что карантин Уильям проводил в семейном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Болезнь протекала с симптомами, в том числе, в какой-то момент ему стало сложно дышать. Несмотря на недуг, Уильям не прерывал работу в апреле. В частности, во время самоизоляции он провел 14 телефонных и видеозвонков, в том числе открыл больницу в Бирмингеме по видеосвязи. При этом Кейт Миддлтон COVID-19 не заразилась – ее тест оказался отрицательным.