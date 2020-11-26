Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию получила литературную премию «Большая книга»

26.11.2020, 15:37, Разное

«Большая книга» — одна из крупнейших литературных премий России определилась с новыми лауреатами. В этом году члены жюри единогласно присудили первое место рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

В разные годы лауреатами премии становились Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие известные писатели. Изредка её получали и создатели нехудожественных произведений – в основном за биографии классиков отечественной словесности. Однако впервые премия присуждена авторам юридического документа.

Самое удивительное, что в шорт-листе, из которого выбирается лауреат, рабочая группа по внесению поправок не значилась. Однако большое жюри единогласно решило отметить престижной наградой создателей нового варианта Конституции РФ как книги, которая по-настоящему сплотит жителей России и будет читаться многими поколениями. Некоторые деятели культуры возмутились такими итогами и усмотрели в них политический жест.

«Решение большого жюри, конечно, неоднозначное, — отметил генеральный директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе. – Но давайте подойдём к нему без каких-то идеологических заморочек. Новую Конституцию читают? Читают! Да и с литературной точки зрения она написана очень достойно. Не зря же в состав рабочей группы вошёл писатель Захар Прилепин, кстати, несколько лет назад, тоже ставший лауреатом «Большой книги».

Награждение лауреатов состоится в середине декабря. Для получения награды рабочая группа по внесению поправок в Конституцию планирует собраться в полном составе – за время работы над текстом им сделать этого ни разу не удалось.