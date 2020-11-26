Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София заразились коронавирусом

26.11.2020, 14:44, Разное

Коронавирус, очевидно, еще нескоро уйдет из нашей жизни: количество заболевших не снижается и чуть ли не ежедневно в этом списке появляются известные имена. Новый случай – принц Швеции Карл Филипп с женой, принцессой Софией. Они получили положительные результаты теста на Covid-19, но, как говорится в заявлении их пресс-службы, в данный момент чувствуют себя хорошо. Остальные члены их семьи, в частности король Карл Густав, королева Сильвия, наследная принцесса Виктория с мужем, принцем Даниэлем, будут сдавать тест сегодня.

Принцесса София и принц Карл Филипп Король Карл Густав (второй слева), королева Сильвия, принц Даниэль, принцесса Виктория, принц Карл Филипп и принцесса София

Напомним, самые известные случаи заражения коронавирусом среди монарших персон – у принцев Чарльза и Уильяма – они переболели еще весной, причем Уильям заразился от своего отца. Однако о его болезни стало известно лишь осенью, и тогда муж Кейт Миддлтон объяснил это так:

Происходили куда более важные вещи, поэтому я не хотел привлекать к себе внимание.

Сообщалось, что карантин Уильям проводил в семейном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Болезнь протекала с симптомами, в том числе, в какой-то момент ему стало сложно дышать. Несмотря на недуг, Уильям не прерывал работу в апреле. В частности, во время самоизоляции он провел 14 телефонных и видеозвонков, в том числе открыл больницу в Бирмингеме по видеосвязи. При этом Кейт Миддлтон COVID-19 не заразилась – ее тест оказался отрицательным.