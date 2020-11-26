«Роскосмос» отправит на МКС модуль с матрёшками

26.11.2020, 12:37, Разное

В ближайшее время планируется осуществить запуск ракеты, которая выведет на орбиту космический модуль с сувенирной продукцией «Роскосмоса». В госкорпорации пояснили, что будущий блок международной станции является экспериментальным и представляет собой модуль-магазин. Его главной задачей будет оценка поведения человека в условиях рыночной экономики в космосе.

«Мы решили осваивать новые горизонты и расширять границы Вселенной. Планируемый к запуску модуль по сути будет первым межпланетным супермаркетом. В нем будет продаваться алкоголь, парфюмерия, конфеты, одежда, игрушки, канцелярские товары и бытовая электроника нашей марки — «Поехали». Каждый космонавт на станции сможет неплохо отовариться перед новым годом и почувствовать себя в привычной земной обстановке. Представляете, как здорово? Пока Илон Маск мается всякой ерундой и запускает дешевые иномарки в космос, мы решаем важные задачи и продвигаем отечественный бренд», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин также добавил, что магазин будет полностью автоматизирован. В нем будет установлен банкомат Сбербанка для снятия и перевода средств. А обслуживанием покупателей займется робот Федор, специально перепрограммированный для выполнения этой космической миссии.