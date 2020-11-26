«Инопланетное существо» вылезло из мертвого богомола

26.11.2020, 12:03, Разное

То, что увидел автор видео разрезавший мертвого богомола, выглядели как что-то из фильма «Чужой». Подпись к видео гласит: «Лучше позовите людей в черном».

Ужасные кадры «инопланетного существа», выходящего из трупа богомола, напугали людей посмотревших видео.

Видео начинается с того, что мужчина разрезает спину мертвому богомолу. Как только он это делает, из него выползает что-то вроде нескольких длинных тонких щупалец.

К концу видео можно увидеть, что существо или даже существа в два раза больше насекомого, из которого они только что выползли.

Это леденящее кровь существо на самом деле представляет собой червей паразитов, и их история столь же ужасна, как и кажется. Они появляются в виде личинок в кишечнике мелких насекомых, на которых охотится богомол. Как только их съест несчастный богомол, паразиты начинают расти.

Когда они достигают зрелости, черви выделяют белок, который захватывает нервную систему хозяина и полностью ее парализует.

Невероятно, но им удается направить богомола к пруду и заставить его прыгнуть в воду, чтобы черви могли вырваться на свободу.