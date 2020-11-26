Растения испытывают и страх, и радость

26.11.2020, 6:41, Разное

Признавая растения живыми, мы, тем не менее, отказываем им в умении мыслить, испытывать различные чувства. Мы ошибаемся. Растения, совсем как человек, испытывают радость, любовь, скуку, страх, сопереживают попавшим в беду и боятся смерти.

Бывший ЦРУ-шник Клив Бакстер

Клив Бакстер был специалистом по работе на полиграфе (детекторе лжи), долгое время сотрудничал с ЦРУ, в 1949 году разработал полиграфную программу для Управления, несколько полиграфных методик и 7-позиционную шкалу анализа полиграм, создатель знаменитого «Теста Бакстера». В полиграфии он был одним из основоположников и до сих порсчитается авторитетом №1.

В конце 50-х годов XX века Бакстер ушел на «вольные хлеба» и основал школу по подготовке специалистов по работе на полиграфе. Будучи по природе человеком любознательным, Клив интересовался вопросами из самых разных областей. В феврале 1966 года он впервые подключил стоявшее в лаборатории растение (драцену) к детектору лжи, просто из любопытства. Вместо ожидаемой прямой или плавной кривой он получил диаграмму с множеством пиков и перепадов: растение жило насыщенной эмоциональной жизнью! Бакстер начал серию целенаправленных экспериментов.

Исследования Бакстера

Драцена реагировала, когда его поливали, травмировали, опускали листья в кипяток. Однажды, глядя на подключенное к полиграфу растение, Клив подумал, а не поджечь ли его? Стержень самописца резко скакнул вверх. Неужели растение отреагировало на мысль? Началась новая серия экспериментов.

Оказалось, растения реагируют не только на мысль о смертельной угрозе, но и на мысленное намерение полить его и даже на простое пожелание ему здоровья! Выявилось наличие у растений памяти. Один из сотрудников сломал один из находящихся в лаборатории цветков. Впоследствии каждый раз, когда «убийца» входил в комнату, свидетель «преступления» встречал его «воплем ужаса». Появление же лаборанта, ухаживающего за растениями, подопытные встречали «криком радости».

Однажды Бакстер, находясь в лаборатории, порезал руку – и растения тут же «заплакали». А когда глядя на один из цветков Клив подумал, что у него дома есть такой же, только лучше, самописец выдал плавно опускающуюся кривую: растение «огорчилось».

Не чуждым оказалось растениям сочувствие: стрелка детектора прыгала, когда варили креветок или убивали паука. Даже когда в раковину выливали кипяток, полиграф бесстрастно фиксировал: растения слышат «вопль» гибнущих бактерий и оплакивают их гибель.

Не только растения

После опытов с растениями Бакстер стал экспериментировать с другими материалами. Оказалось, что кровь человека в течение нескольких часов сохраняет связь со своим донором, реагирует на изменения в его эмоциональном и физическом состоянии.

Биологическая активность была зафиксирована вобычном яйце! Опускаемое в кипяток, оно реагировало на приближающуюся гибель, и его «крик» слышали другие яйца. Так что обычай некоторых народов просить прощения у поедаемой пищи, молиться перед трапезой не лишен смысла.

Исследования продолжаются

В 1973 году Бакстер опубликовал книгу «Секретная жизнь растений», в которой подробно описал свои эксперименты, в 2003 вышел объемный труд «Первичное восприятие». Ученые не отрицают исследования Бакстера. Каждый эксперимент тщательно подготавливался, чтобы исключить влияние посторонних факторов и возможности двойного толкования результатов. Главная претензия: а что со всем этим делать?

Клив Бакстер отвечает, что первоначально никто не знал, что делать с открытым электричеством, а куда мы сегодня без него? – и продолжает свои исследования, не считая их зря потраченным временем.