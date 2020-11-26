Неразгаданный феномен Розы Кулешовой

26.11.2020, 6:51, Разное

В начале 70-х годов в обиходе ученых появился термин «кожное зрение». Появился он благодаря Розе Кулешовой, которая умела «видеть» руками.

Родилась Роза Алексеевна Кулешова в 1940 году в Свердловской области. Окончив 7 классов, пошла работать санитаркой в больнице Нижнего Тагила. В 1960 году, окончив курсы художественной самодеятельности, поступила на работу в общество слепых руководителем драмкружка. Увидев, как слепые пользуются шрифтом Брайля, решила освоить технику слепого чтения. Через две недели она уже читала книги для слепых. Однажды попробовала «прочитать» пальцами обычный текст – и прочла!

В 1962 году Роза попала в больницу, где стала развлекать своих соседок по палате «фокусом». Те рассказали врачу. Доктор вызвал Кулешову к себе в кабинет и попросил показать ему «фокус», о котором судачила уже вся больница. Чтобы исключить подглядывание, раскрытую книгу положили в наволочку. Кулешова просунула руку и прочитала целую страницу, с трудом произнося непонятные ей медицинские термины (книга оказалась медицинским справочником).

Вскоре о Розе появилась статья в местной газете, ею заинтересовались сотрудники кафедры психологии Н-Тагильского пединститута.

Оказалось, что Кулешова может «читать» не только пальцами, но и локтем и даже пальцами ног. Она «читала» страницу, запечатанную в конверт, из плотного мешка вынимала обрывки цветных нитей, предварительно называя ее цвет. На расстоянии 2-3 метров с завязанными глазами опознавала предметы.

О Кулешовой много писали, и не всегда доброе. Ее все время пытались поймать на жульничестве. В газетах появлялись «разоблачительные» статьи маститых ученых и профессиональных иллюзионистов. Роза очень тяжело переживала обвинения, но все равно продолжала ездить по приглашениям во всевозможные институты, где демонстрировала свой дар, а отдельные исследователи-энтузиасты пытались найти научное объяснение ее способностям.

Сама Кулешова описывала процесс «зрения» незатейливо: «Вижу и все», не видя в этом ничего особенного. Впоследствии Роза работала в школе для слепых детей, где пыталась обучить незрячих ребят своему методу зрения. Наибольших успехов добился Саша Никифоров, который узнавал предметы на расстоянии, ходил без собаки и поводыря.

Умерла Кулешова в 1978 году от кровоизлияния в мозг. Несмотря на шумиху, большая наука проигнорировала «феномен Кулешовой». Советская наука 70-х еще не была готова признать сверхъестественные способности человека. Человек с уникальными способностями оказался невостребованным, его способности – неизученными.