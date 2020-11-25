 

Эффективность российской вакцины от COVID-19 превысила 100%

25.11.2020, 13:37, Разное

Разработчики отечественной вакцины от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 заявили, что ее эффективность превысила 100% – в одной из контрольных групп выздоровело 1402 человека при том, что в нее входили всего 1397 пациентов.

Компания-разработчик сообщила, что в связи с невыясненными до конца механизмами выздоравливают даже те, кто просто присутствует рядом при введении вакцины. Таким образом можно говорить о том, что вакцина эффективна более, чем на 100%.

«Не имеющая аналогов в мире вакцина Sputnik-V – очередное свидетельство, что отечественная биохимическая школа превосходит все существующие мировые. В связи с рекордной эффективностью, которую, очевидно, не удастся побить препаратам-аналогам, уже направлены заявки на ее фиксацию в книгу рекордов Гиннеса, Межрегиональный союз гомеопатов России и отдел по регистрации чудес столичного исполкома Московского патриархата», – говорится в публикации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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