Скандалы: Черноморский тупик

25.11.2020, 13:20, Разное

Крымский домик судьи Александра Тупицкого завел Украину в конституционный тупик

Большинство украинских скандалов имеют коррупционную подоплеку. События последних недель, которые уже назвали конституционным кризисом, начались тоже с незначительной, казалось бы, сделки с землей – речь шла об участке площадью всего 126 кв м. Но дело в том, что этот узенький кусочек прирезал к своему земельному участку председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий. А дачка и клочок земли расположены на Южном берегу Крыма. Александру Тупицкому предъявлено несколько обвинений в тяжких преступлениях – вплоть до государственной измены.

Александр Тупицкий вошел в состав Конституционного суда Украины в мае 2013 года по квоте президента Виктора Януковича. В сентябре 2019 года он возглавил КС Украины.

Еще до 2014 года Тупицкий владел именьицем в Кореизе (Большая Ялта). Тогда это не было преступлением, крымскими помещиками являлись сотни украинских чиновников.

После известных событий официальная доктрина Киева изменилась, для украинских «высокопосадовцев» законодательно установлены ограничения «на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории» – то есть именно в Крыму.

Еще немного

А Александр Тупицкий в это время расширил свои крымские владения, оформив еще один участок возле дома в собственность. В украинской прессе обнародован документ из Единого госреестра недвижимости РФ. В июле 2018 года Тупицкий, на тот момент заместитель ь председателя КСУ, оформил договор купли 126 кв м земли у гражданина России Владимира Рысятова. В декларациях судьи этот участок не появился ни в 2018, ни в 2019 году.

Объясняя это в телеэфире, пан Тупицкий сообщил, что не внес участок в декларацию, потому что не знал, как сделать это с точки зрения права. При этом судья заявил, что не признает Крым российским. Сосед Тупицкого, продавший ему кусочек земли, рассказал, что «неправильно были разграничены участки, там никакой продажи, ничего там не было. Продажу-то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу».

Если судья не платил за землю, такой подарок ситуацию к лучшему для него не меняет. В понимании антикоррупционного законодательства Украины, судье запрещено получать подарки от третьих лиц, за это тоже предусмотрена ответственность.

На публичной кадастровой карте России и Крыма видно, что 126-метровый участок, поставивший в тупик юриста Тупицкого, имеет неправильную вытянутую форму и примыкает к участку площадью 531 кв м (индивидуальное жилищное строительство).

Сверху видно все

Если поработать одновременно с кадастровой и спутниковой картами, а потом наложить на них и панораму Яндекс-карт 2019 года, можно предположить: участок судьи имеет адрес Кореизское шоссе, 23. На нем стоит прелестный домик, море видно не только из его окон, но даже прямо от ворот.

Более того, Яндекс-панорама того же места от 2016 года показывает, что дом судьи в то время еще не построен, участок окружает временный забор. То есть дом строился уже на заведомо «оккупированной территории», возможно даже из российских стройматериалов, а со строителями, похоже, рассчитывались рублями.

Зачем строил – непонятно: приехать отдохнуть на кореизскую дачу Александр Тупицкий может лишь предварительно «отдохнув» в российской тюрьме (на него имеется дело), а продавать – кто же у него по настоящей цене купит? Кстати, в интернете нашлось объявление, предлагающее к продаже в этом же ЖСТ «Кипарис» дом «под отделку» на таком же участке в 633 кв м. За него просят 115 млн руб.

«Чрезмерное наказание»

Может, судье Тупицкому крымская дачка и сошла бы с рук – по масштабам украинской верхушки это мелочь, но в октябре Конституционный суд принял два решения, которые вызвали грандиозный резонанс.

КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции», и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В мотивировочной части сказано, что «уголовная ответственность за декларирование заведомо недостоверных сведений является чрезмерным наказанием».

Кроме того, суд считает, что Верховная Рада, принимая указанный закон, «не соблюла принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права». И уточнил: «Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны ущербу, который причинен или мог быть причинен в случае совершения соответствующих действий».

Мелочь по карманам

Тут же на суд общества вылилась очередная порция компромата на судей. Национальное агентство противодействия коррупции Украины (НАБКУ) заявило, что судьи КС приняли решение об отмене наказания за недостоверные декларации и их изъятии из свободного доступа в собственных интересах – после принятия такого решения около 100 дел о недостоверном декларировании, которые сейчас расследуются, будут закрыты. Кроме того, уже выявлены признаки декларирования недостоверной информации за 2019 год у двух судей Конституционного суда – Ирины Завгородней (были «забыты» 754 тыс. грн) и Сергея Головатого (3,6 млн грн).

После публикации сомнений в достоверности их деклараций, судьи возмутились: а почему кто-то вообще смеет проверять их декларации? Но машина уже запущена.

Президент разбушевался

Президент Зеленский прореагировал на эти решения резко. Ведь именно под антикоррупционную борьбу Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом. Кроме того, уже в этом году Украина получила кредит МВФ, а независимость антикоррупционных органов – одно из ключевых условий по международным кредитным программам.

Под здание КСУ вышли антикоррупционные активисты. А президент не стал издавать указ, передал Верховной Раде право разогнать КСУ, прямо нарушив таким образом Конституцию.

Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского «имеет признаки конституционного переворота», Зеленский в ответ намекнул на возможный роспуск Верховной Рады Украины.

Дискуссия (или имитация бурной деятельности) длится уже три недели. Быстро принять решение парламент не смог – депутаты разных фракций Верховной Рады подали несколько законопроектов. Чтобы рассмотреть их все, нужно время.

А пока в высоких кабинетах идут разборки, еще одного судью КС – Владимира Мойсика – обвинили в использовании заведомого поддельного документа, тоже касающегося земельных участков.

Тамара Лапшинская