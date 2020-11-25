Скандалы: Сергей Семенович хочет все знать

25.11.2020, 13:20, Разное

Московская мэрия будут следить за долгами, штрафами и «медицинскими ограничениями»

Департамент информационных технологий Москвы разместил на сайте госзакупок тендер о разработке системы, непрерывно отслеживающей активность жителей на территории Москвы и в городских объектах. Внимание на закупку стоимостью 280 миллионов рублей обратили «Открытые медиа». В рамках «информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности» (ИС СТАТС) предлагается создать подробные профили пользователей всех городских услуг. Профили среди прочего будут содержать сведения об оплате услуг, задолженностях, штрафах, например, за нарушение ПДД и правил парковки, данные о проездном документе и социальной карте.

Система СТАТС будет сопоставлять эту информацию с данными, полученными из общественных точек доступа к вайфаю и от операторов связи. Также она станет отслеживать территориальные запреты, «медицинские ограничения» и «лояльность» (что это такое, в документации закупки не уточняется). Кроме того, система будет учитывать данные соцопросов по вопросам здравоохранения, образования, ЖКХ и работы общественного транспорта в отдельных районах Москвы.

Система будет собирать данные в обезличенном виде, то есть в них не будет информации о фамилии, имени, отчестве или месте рождения пользователя. Данные станут анализировать сотрудники аппарата мэрии Москвы. В техническом задании тендера сказано, что система призвана быстро выявлять возникающие тренды, давать детальную аналитику о разных действиях пользователей и иметь возможность оперативно реагировать на изменения ситуации в городе.

Мэрия Москвы разрабатывает систему СТАТС с 2017 года. В первые три года, отметили «Открытые медиа», систему использовали для анализа активности пользователей mos.ru, чтобы оптимизировать услуги, которые городские порталы предлагают посетителям. Как ранее писала «Русская служба Би-би-си», система умеет учитывать пол, возраст, доход, семейное положение пользователей, а также находить связь между пользователями внутри группы — например, объединить вместе мужа, жену и детей, если они тоже посещают mos.ru.

Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров сказал «Открытым медиа», что московские чиновники, имея обезличенные данные горожан, смогут лучше планировать городскую инфраструктуру, «но, очевидно, что в такие системы всегда закладываются возможные механизмы слежки и данная система — не исключение». Шакиров опасается, что информация в системе будет персонализирована «вплоть до каждого гражданина», и, возможно, эти данные станут продавать на черном рынке.

Директор Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев, изучивший сведения о закупке мэрии Москвы, считает обоснованными «опасения про злоупотребления и выход за пределы полномочий, как системное со стороны властей, так и со стороны отдельных сотрудников».

В Москве с 2012 года развернута система «Умный город», данные которой позволяют властям следить за передвижениями горожан. В рамках системы используются данные с камер видеонаблюдения на подъездах домов и в общественных местах, данные сотовых операторов, систем такси и каршеринга и точек бесплатного вайфая, в том числе в московском метро.

Александр Бакланов