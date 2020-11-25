Триумф Бейонсе, гнев The Weeknd: объявлены номинанты премии “Грэмми”

25.11.2020, 10:56, Разное

63-я церемония вручения “Грэмми” успела наделать много шума, еще не начавшись. Вчера Академия объявила номинантов, и лидером стала Бейонсе – она претендует на 9 наград. Например, награду в категории “Запись года” певица может выиграть с одной из двух представленных композиций — Black Parade и Savage певицы Megan Thee Stallion, в записи которой участвовала Бейонсе.

БейонсеШесть статуэток могут забрать домой Тейлор Свифт, Дуа Липа и Roddy Rich, пять – Бриттани Ховард, а Билли Айлиш и Джастин Бибер – четыре. Среди номинантов на “Грэмми” также есть исполнитель из России. Это 29-летний пианист Даниил Трифонов, которого выдвинули на номинацию “Лучшее классическое инструментальное соло” за проект “Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие”.

Дуа Липа Билли Айлиш Джастин БиберКого в списке номинантов не оказалось, так это The Weeknd, чей альбом After Hours оказался самым продаваемым в США по итогам первой половины года, а его трек Blinding Lights многие месяцы числится в первой десятке авторитетных чартов. Поклонники звезды тут же начали хейтить премию в соцсетях – в стороне не остался и сам певец.

“Грэмми” по-прежнему коррумпированы. Вы задолжали мне, моим фанатам и индустрии прозрачность,

– написал The Weeknd в Twitter, в то время как инсадеры TMZ попытались найти причину этой несправедливости. По их информации, певца могли лишить номинаций из-за его выступления на “Суперкубке”: якобы организаторы “Грэмми” ставили перед ним ультиматум – или “Суперкубок” или шоу на премии. Артист не стал выбирать, заявив, что готов выступить везде. Как мы видим, такое решение устроило не всех.

The Weeknd