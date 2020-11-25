Загадочные туннели в Большом Каньоне, заполненные артефактами разных цивилизаций

25.11.2020, 8:23, Разное

Одна из теорий сторонников альтернативной истории гласит, что многое из того, что мы сейчас знаем о древнем мире, является неверным, а очень многое намеренно скрывается. Это касается в том числе истории Америки.

Альтернативщики верят, что в древности Америку активно посещали другие народы, а также, что когда-то на территории Северной Америки существовала цивилизация, сравнимая по своему развитию с месопотамской или египетской.

От нее сейчас осталось очень мало, куда меньше, чем от древнего Шумера, а то, что осталось намеренно уничтожают или тщательно прячут. В эту теорию укладываются многочисленные человеческие скелеты необычно большого роста, которые раскапывали в США в 19 веке, а также некоторые странные артефакты, которые невозможно приписать любой из известных доколумбовых культур.

К примеру, к ним можно отнести загадочное "яйцо" – черный каменный артефакт, найденный в Нью-Гэмпшире в 1872 году, или "доисторический штекер" под названием Энигмалит, или глиняную куколку из штата Айдахо, извлеченную из подземного слоя, которому 2 миллиона лет.

К этому же можно отнести таинственные туннели, обнаруженные в Большом Каньоне в 1909 году. На них случайно наткнулись профессор С. Джордан и исследователь Дж. Кинкейд. Они обнаружили некий проход в скалах, внутри которого находилась целая сеть туннелей.

И эти туннели не были похожи на естественные или прорытые рудокопами. Это были геометрически очень ровные и выверенные проходы, которые образовывали огромный лабиринт. И также там были комнаты, битком забитые всевозможными древностями с разных концов света, принадлежащие разным древним цивилизациям.

Там были мумии, похожие на египетские, артефакты, похожие на индийские, были буддийские скульптуры, скульптуры с египетскими иероглифами, а среди разнообразных предметов из железа и бронзы валялись разрисованные австралийские бумеранги.

Все это с виду напоминало безумную коллекцию таинственного и крайне скрытого собирателя, причем некоторые детали указывали на то, что все эти предметы собирались тут не сразу, а на протяжении многих веков (если не тысячелетий).

На этом собственно, вся история о туннелях Большого Каньона и заканчивается. Попытки узнать что-то сверх этого, исследователям почти ничего не дали. Известно лишь, что экспедиция Джордана и Кинкейда финансировалась Смитсоновским институтом (национальный музей США) и что статья об обнаружении туннелей, мумий и прочих артефактах была опубликована в газете The Phoenix Gazette на первой полосе 5 апреля 1909 года.

Некоторые ученые были удивлены данной статьей, но в массе своей общественность никак не отреагировало на публикацию в газете. Других же публикаций об этом, возможно, самом величайшем археологическом открытии ХХ века, больше в прессе не появлялось.

Когда же исследователи делали запросы в Смитсоновский институт, пытаясь получить ответы на свои вопросы, то им отвечали, что они ничего об этом открытии не знают, как и о Джордане и Кинкейде. Якобы никакого профессора Джордана у них никогда и не числилось.

Исследователям не удалось найти никаких следов упомянутых реликвий, а когда они попытались сами попробовать поискать вход в туннели в указанном районе Большого Каньона, то оказалось, что именно этот участок закрыт и туда никого не пускают.

Многие уверены в том, что все это была просто одна большая мистификация, возможно приуроченная к 1 апреля. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. В начале ХХ просто не было такой традиции публиковать в газетах намеренно ложные репортажи, тем более на первой полосе.

Также не выдерживают критики заявления Смитсоновского института о том, что Джордан и Кинкейд не являются их сотрудниками. Были обнаружены документы, в которых упоминались их имена. Эти люди в самом деле одно время были связаны со Смитсоновским институтом, но после публикации статьи в газете они вдруг куда-то пропали.

Альтернативщики уверены, что в американском научном обществе существует тайная директива отрицать, уничтожать или тщательно прятать все, что не стыкуется с официальной американской историей.

С ними согласны и исследователи фольклора американских индейцев. В индейских легендах часто рассказывается о неведомых древних цивилизациях, в том числе расе гигантов, которые жили на территории Америки до прихода сюда индейских племен. Но историки к этим легендам относятся лишь как к детским сказкам.