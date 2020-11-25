 

Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский оказался фанатом пришельцев, а в поместье его дяди приземлялся НЛО

25.11.2020, 7:29, Разное

На протяжении более 20 лет случай высадки НЛО на земли лорда Маунтбеттена был засекречен, но именно из-за этого случая, как полагают, тематикой НЛО и пришельцев увлекся сначала сам лорд Маунтбеттен, а потом и его племянник – принц Филипп.

99-летний принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, супруг действующей английской королевы Елизаветы II, как оказалось, вот уже на протяжении десятков лет является большим фанатом НЛО и пришельцев.

В британских СМИ сообщается, что у него в доме собрана внушительная коллекция книг по тематике Уфология, которую он собирал многие годы. И что даже будучи сильно престарелым человеком, он регулярно читает эти книги и покупает все интересные книжные новинки о пришельцах, которые выходят в Великобритании.

К примеру стало известно, что в прошлом году он купил новую книгу "The Halt Perspective", в которой рассказывается о знаменитом случае высадки НЛО в Великобритании в декабре 1980 года – это так называемый Инцидент в Рэндлшемском лесу.

Подозревается, что НЛО и инопланетянами принц увлекся из-за рассказов своего дяди – лорда Маунтбеттена, в поместье которого совершил посадку НЛО. После этого случая лорд Маунтбеттен сам стал увлеченным поклонником уфологии. 

Это произошло в феврале 1955 года в поместье Маунтбеттен Бродлендс в Ромси, графство Гэмпшир. Очевидцем инцидента был каменщик Фред Бриггс, который как раз ехал на велосипеде по дорожке парка, когда увидел огромный "диск" в небе, который завис на небольшой высоте.

Потом в дне диска открылся люк и из него появился человек в комбинезоне и в шлеме на голове. Он как-то спустился вниз и тут же неведомая сила сбила Бриггса с велосипеда на землю. 

Он не мог пошевелиться, так как эта же сила прижимала его к земле как тяжелая плита. Но потом НЛО пропал и Бриггс смог подняться на ноги. 

Возможно, что его похищали, но он этого не помнил и его не подвергали регрессивному гипнозу. Более того, когда он рассказал об этом случае владельцу поместья, ему велели держать язык за зубами, чтобы об инциденте не узнали журналисты.

Лишь в 1979 после смерти Лорда Маунтбеттена, эта история была раскрыта и поведана в газетах. 



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