Меган Фокс впервые вышла в свет с бойфрендом Machine Gun Kelly

23.11.2020, 16:54, Разное

Вчера в Лос-Анджелесе чествовали лауреатов музыкальной церемонии вручения наград American Music Awards – одной из немногих в этом году, прошедшей не в формате онлайн. А потому поклонники наконец смогли снова оценить эффектные образы мировых звезд на красной дорожке – но не только. Так, например, впервые официально объявить о своем романе решили актриса Меган Фокс и ее возлюбленный, рэпер Колсон Бейкер, более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly. Они позировали фотографам в обнимку, а на самом концерте именно Меган стала той, кто объявил выход Колсона на сцену.

Напомним, о романе актрисы и музыканта начали говорить в конце мая этого года, когда Меган снялась в главной роли в новом клипе Колсона. Релиз состоялся на следующий день после того, как супруг актрисы Брайан Остин Грин объявил об окончании их многолетних отношений.

Впоследствии уже сами Меган и Колсон рассказали о своем знакомстве во время записи подкаста Лалы Кент и Рэндалла Эммета. Произошло это на съемках фильма Midnight in the Switchgrass. По словам актрисы и музыканта, то, что произошло между ними, было любовью с первого взгляда.

После первой же встречи я поняла, что он не просто родственная душа, а родственная искра. Состояние, когда душа поднимается настолько высоко, что ее можно разделить между двумя разными телами. Мне кажется, мы действительно две половинки одной души. И я не захотела скрывать это от него и призналась практически сразу, как почувствовала это,- рассказала Фокс, чувства которой совпали с чувствами Колсона, тихо ожидавшего подходящего момента. Музыкант признался, что мог часами сидеть около своего трейлера, лишь бы только на миг увидеть Меган:

Я ждал, когда смогу встретиться с ней взглядом. Сейчас она выйдет из трейлера, нас разделяет всего пять шагов… И я просто сидел, ждал и надеялся.

Недавно Колсон появился на обложке декабрьского номера журнала Nylon, и в совместном интервью Меган призналась, что такие отношения, как у них, “случаются раз в жизни”.

Любить его – все равно что любить цунами или лесной пожар. Быстрота слияния с ним просто ошеломляет, а угроза, которую это слияние представляет, настолько мощна, но так прекрасна, что у вас нет выбора и вы сдаетесь с благоговением и благодарностью.

Когда мы впервые встретились, я посмотрела ему в глаза и почувствовала самый первозданный, самый нежный, самый чистый дух. Мое сердце сразу же разбилось.

У Меган есть трое детей от брака с Брайаном Остином Грином – 7-летний Ноа, 6-летний Бодхи и 3-летний Джорни. У Machine Gun Kelly также есть дочь от предыдущих отношений.