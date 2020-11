Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Джастин Бибер и другие гости премии American Music Awards 2020

23.11.2020, 16:00, Разное

48-я церемония вручения премии American Music Awards прошла в лос-анджелесском театре Microsoft, несмотря на пандемию коронавируса, сумев собрать под одной крышей таких знаменитостей как Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Кэти Перри, The Weeknd, Кара Делевинь, Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Меган Фокс и Machine Gun Kelly, Сиара и многих других.

Дженнифер Лопес и Малума Джастин Бибер Дуа Липа Кэти Перри The Weeknd Меган Фокс Machine Gun KellyНа сцену за наградами артисты поднимались под руководством ведущей — актрисы Тараджи Хенсон, известной по драме “Скрытые фигуры”. Главную награду – “Артист года” – получила Тейлор Свифт, которой на самой церемонии не было. Стоит отметить, что у певицы уже есть порядка 30 статуэток American Music Awards и, похоже, останавливаться на достигнутом она не намерена: помимо главной награды, Тейлор победила в таких номинациях как “Лучшее музыкальное видео” (на песню Cardigan) и “Лучшая поп/рок-исполнительница”.

Больше всего номинаций в этом году получил The Weeknd, победить ему удалось в трех – “Лучший соул/R&B-исполнитель”, “Лучшая композиция” (Heartless) и “Лучший альбом” (After Hours). Столько же статуэток домой унес и дуэт кантри-музыкантов Dan + Shay – он стал лучшим в категориях “Лучший дуэт/группа в жанре кантри”, “Лучшая кантри-песня” и “Лучшая коллаборация” за совместный трек с Джастином Бибером. В списке победителей American Music Awards этого года также значатся Леди Гага, Twenty One Pilots, Гарри Стайлз, группа BTS, Doja Cat и другие.

Тараджи Хенсон Биби Рекса Lil Baby и Сиара Пэрис Хилтон Кара Делевинь Дуа Липа Меган Фокс и Machine Gun Kelly Дерек Хаф