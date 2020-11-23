 

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели онлайн-встречу в Международный мужской день

23.11.2020, 15:06, Разное

Еще до того, как попрощаться со своим псом Лупо, Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили Международный мужской день – в Великобритании он отмечался 19 ноября. Праздник прошел в онлайн-формате – супруги провели встречу в Zoom с представителями и участниками программ организации Future Men UK, которая помогает отцам развивать уверенность в себе и справляться с трудностями воспитания детей.

Многие отцы просто не знают, что делать и куда обратиться в случае возникновения проблем. У многих из них нет хорошего окружения, которое могло бы подсказать, нет материальных средств, поддержки. Future Men помогает таким людям осуществить мечту о счастливом отцовстве,

– заявил принц Уильям, узнав у собравшихся, ценится ли, по их мнению, роль отца в обществе, а также о программах, которые они проходят. Future Men, например, предлагает курс по улучшению коммуникации между папой и ребенком, курс, помогающий отцам не забывать заботиться и о себе во время воспитания детей.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

По традиции, особое внимание привлек образ герцогини: для онлайн-встречи она выбрала стиль 70-х – в частности, светлую рубашку Michael Michael Kors с абстрактным узором.



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