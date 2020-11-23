 

В России анонсировали первое дарвинистское реалити-шоу «Арена», где участники из регионов будут бороться за качественное лечение от COVID-19

23.11.2020, 12:37, Разное

«Первый канал» в декабре начнёт транслировать новое реалити-шоу «Арена». Это первая подобная передача с дарвинистским уклоном на мировом телевидении, утверждают её создатели – её слоганом станет «Выживает сильнейший».

На телеканале рассказали, что выкупили 12 коек в столичной Коммунарке. За места в лучшем в стране «ковидном» госпитале будут бороться свыше сотни семей из 42 регионов России. Лишь три победителя получат право на лечение от COVID-19 для себя и до трех своих родственников.

«Алтай, Сибирь, Дальний Восток – десятки экстремальных приключений в самых опасных природных условиях страны. Взаимовыручка или победа? Дружба, любовь, преданность или вожделенное койкоместо в лучшем российском госпитале? Узнаем, на что готовы конкурсанты уже через неделю!» – говорится в ролике-анонсе.

Согласно правилам конкурса, участвовать в нём могут только те, кто ещё не заразился «ковидом», но организаторы уверены, что это случится рано или поздно – сертификаты на зарезервированные места будут действовать до конца 2021 года.  По желанию их можно будет переоформлять на других людей, даже не членов семей, но тогда они будут утрачивать 50% от стоимости.

Судя по трейлеру, специально для шоу группу «Ария» попросили переписать их знаменитый хит «Колизей» из 2000-х годов. Съёмки, как уточняют организаторы, уже начались, но речь только о предварительном этапе: участники конкурса прибыли на одну из турбаз и знакомятся между собой и съемочной группой. Большинство серий будут выходить практически в режиме реального времени – на следующий день после съёмки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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