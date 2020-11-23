Загадочное самоубийство конспиролога Дэнни Казоларо и тайная группа «Осьминог»

23.11.2020, 12:13, Разное

Дэнни Казоларо был не первым и не последним конспирологом, погибшим при странных обстоятельствах после того, как раскопал темные секреты правительства США.

1 августа 1991 года в номере отеля Шератон Инн в Мартинсбурге, штат Западная Вирджиния, было обнаружено тело мужчины средних лет. Оно лежало в ванной комнате, все вокруг него было залито кровью, и горничная, обнаружившая тело, получила сильный шок и упала в обморок.

На вид все было похоже на кровавое самоубийство, запястья на обеих руках мужчины были несколько раз перерезаны и раны были очень глубоки. Без посторонней помощи этот человек скончался бы вскоре после нанесения таких ран.

На стойке регистрации отеля выяснилось, что живший в этом номере мужчина являлся писателем, журналистом и исследователем по имени Дэнни Казоларо. Его смерть стала полной неожиданностью для всех его друзей и родных, но большинство из них в конце концов приняли версию о суициде.

Однако для некоторых смерть Казоларо выглядела очень подозрительной. Когда же полицейские детективы начали глубже расследовать этот случай, то стало появляться все больше и больше странных деталей. Вскоре на это дело обратили внимание американские конспирологи и сделали вывод, что Казоларо не убивал себя, а все это была лишь инсценировка с целью замаскировать убийство.

Дело в том, что за полтора года до "самоубийства" Дэнни Казоларо наткнулся на нечто очень мрачное и чем больше он погружался в это дело, тем больше понимал его масштабы. Он обнаружил присутствие загадочной теневой группы "Осьминог" ("Октопус"), которая стояла позади практически за каждым громким событием в мире.

Все началось с друга Казоларо – Уильяма Гамильтона, который работал программистом в собственной компании под названием Inslaw и однажды создал очень сложную программу PROMIS для отслеживания, скрытого наблюдения и поимки преступников.

Но потом Гамильтон обвинил Министерство юстиции в нелегальном использовании его программы и превращении ее в программу для шпионажа. На протяжении нескольких лет с 1983 года Гамильтон судился с Министерством юстиции, а потом призвал Казоларо помочь ему.

Казоларо выяснил, что Министерство юстиции действительно модифицировало программу Гамильтона и продавало ее иностранным спецслужбам в Израиле, Иордании и других странах. И чем больше он копался в этом деле, тем больше понимал, что залез в огромную секретную сеть, в которую входит множество людей по всему миру

Он выяснил, что эта сеть, которую он назвал "Осьминогом", сыграла важную роль в таких событиях как Кубинский ракетный кризис 1962 года и скандал Уотергейт, который привел к отставке президента Никсона. Также агенты "Осьминог" стояли за удержанием в Иране американских заложников во время иранского кризиса, что помогло Рональду Рейгану выиграть президентские выборы 1980 года.

Тот же "Осьминог", как узнал Казоларо, стоял и за взрывом самолета Boeing 747 Jumbo Jet над Локерби, Шотландия, в 1988 году, и даже был причастен к секретным операциям на военной базе "Зона 51" в Неваде.

Казоларо удалось узнать, что "Осьминог" был связан с проектом "Маджестик 12", который наблюдал в "Зоне 51" за обломками корабля пришельцев, упавшего в Розуэлле в 1947 году, и изучал тела погибших инопланетян.

Когда Казоларо уже очень глубоко закопался в свое расследование, ему стали поступать анонимные угрозы убийства, если он не прекратит работу. В какой-то момент Дэнни Казоларо даже сказал своему брату, что если с ним произойдет несчастный случай и он погибнет, то пусть брат не верит в это, потому что все будет намерено подстроено.

Расследование смерти Казоларо установило, что примерно за 24 часа до своей смерти писатель встречался с очередным осведомителем по имени Уильям Тернер и многое указывало на то, что Казоларо получил от него много нужных сведений. По словам тех людей, что видели его после встречи в отеле, Казоларо не выглядел обеспокоенным или расстроенным, а был очень спокойным и добродушным.

Множество вопросов оставило изучение способа самоубийства, выбранного Казоларо. Во-первых, он на самом деле очень боялся вида крови, об этом знал лишь его брат, так что Казоларо никогда бы добровольно не выбрал подобный способ суицида, даже будучи в очень сильной депрессии.

Во-вторых, выяснилось, что порезы на запястьях обеих рук были нанесены так глубоко, что локтевые артерии были полностью перерезаны. Но в этом случае Казоларо уже не мог бы настолько нормально орудовать своей рукой, чтобы нанести такие же глубокие порезы на другом запястье.

Странная смерть Дэнни Казоларо особенно заинтересовала двух друзей-конспирологов – Кенна Томаса и Джима Кита, которые в 1996 выпустили об этом деле книгу под названием "Октопус". Но не успела книга разойтись по покупателям, как они стали замечать, что за ними следят.

В 1999 году Джим Кит обнаружил, что кто-то взломал его компьютер и удалил все файлы. Кит не успел даже начать расследование этого случая, так как через несколько дней ему внезапно стало плохо, когда он выступал со сцены на фестивале искусств Burning Man в Неваде. Он упал со сцены и сломал колено, а когда его повезли в больницу, то благополучно прооперировали.

Однако пока он лежал в палате, отходя от наркоза, с ним произошло что-то еще и он внезапно умер. Вскрытие показало, что ему была нанесена в грудь травма тупым предметом, что повредило легкие.