Как подстричь когти собаке правильно?

23.11.2020, 7:53, Детали

Теги: Выходные, Здоровье, Экология

Стрижка когтей – это важная процедура по уходу за питомцем, которая позволяет поддерживать нормальное состояние здоровья животного. Потому что слишком длинные когти могут врастать в кожу, обламываться, кровоточить, причинять боль и дискомфорт. Также это ведет к попаданию инфекции и различным заболеваниям. Не говоря уже о поцарапанной и испорченной мебели. Регулярная стрижка когтей может избавить от всех этих проблем https://piter.guldog.ru/professionalnaya-strizhka-kogtej-u-sobak . Стрижкой когтей у собак владелец может заняться лично или обратиться в специализированные сервисы. Если вы решили провести процедуру самостоятельно, стоит тщательно к этому подготовиться, приобрети специальную когтерезку и четко следовать инструкции.

Как проводить процедуру стрижки когтей у собаки?

Если вы решили самостоятельно заняться стрижкой когтей у собаки, постарайтесь следовать небольшой инструкции, которая значительно упростит процедуру и избавит животное от дискомфорта:

Выберите для процедуры подходящее время, когда питомец будет максимально расслаблен и спокоен;

Позвольте любимцу привыкнуть к вашим прикосновениям. Для начала просто возьмите лапы в свои руки, сделайте небольшой массаж с небольшим давлением на когти;

Уложите щенка на бок, причем сделайте это в момент прикосновения к его лапам;

Изучите состояние когтей собаки на предмет различных инфекций, повреждений. Если такие есть, стоит обратиться за помощью к ветеринару;

Для подрезания когтей используйте только специальные когтерезы, потому что обычные ножницы не подходят;

Начинайте обрезать когти, двигаясь от одного края к другому. При этом нужно удалять коготь за 4 мм до живой части (эта часть имеет слегка розоватый оттенок). Обрезать больше нельзя, потому что это ведет к травам и кровотечениям, также причиняет боль животному;

Перед началом обработки когтей, нужно тщательно зафиксировать собаку и слегка надавить на лапу. Начинать процедуру рекомендуют с обрезания когтей на задних лапах;

Если вы нечаянно повредили лапки и началось кровотечение, его нужно сразу остановить, используя спиртовой раствор или другое дезинфицирующее средство. Если кровь долго не останавливается, необходимо отправиться в больницу;

После завершения процедуры, собаку нужно похвалить и поощрить вкусным угощением.

Не забывайте, что, предварительно искупав собаку, вы значительно упростите стрижку когтей, потому что они станут мягче. Вросшие ногти стричь нельзя, с этой проблемой нужно сразу отправляться к ветеринару, как и в случаях, когда после стрижки когтей собаке, она начала хромать. Что касается инструментов, то их нужно очищать и дезинфицировать после каждого использования. Частота стрижки когтей зависит от того, как быстро они отрастают.