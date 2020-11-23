«Смолянистый ребенок» из другого мира

23.11.2020, 7:30, Разное

Необычное создание, похожее на нечто кеглевидное, темное и словно сделанное из смолы, всего один раз навестило дом, где жила мать с двумя детьми. Но напугало женщину и одну девочку на всю жизнь.

Летом 1961 года женщина и одна из двух ее дочерей-подростков столкнулись с левитирующим существом или призраком прямо в своем доме в штате Кентукки (США).

Существо это выглядело так необычно, что некоторые исследователи полагают, что оно не имеет никакого отношения к призракам, монстрам или пришельцам, а прибыло сюда из иного измерения, или даже из самого Ада.

Случай этот дошел до нас в основном благодаря записям уфолога Леонарда Спрингфилда, который в те годы возглавлял группу CRIFO (Гражданские исследования межпланетных летающих объектов). Спрингфилд считал это существо пришельцем.

Где-то в начале августа, когда была ночь и на часах показывало половину второго, миссис Куин внезапно проснулась в своей спальне и увидела, что под потолком, совсем рядом с ее кроватью, в воздухе парит "ужасное создание".

"Это было нечто каплевидное с маленькой круглой головой без шеи, очень похожее на игрушки поли-поли (надувные игрушки-неваляшки в форме кеглей). Вокруг его больших глаз светились трещинки-морщинки", – женщина с большим трудом могла описать это существо, так как не успела разглядеть его получше.

Внезапно эта "неваляшка", которая была очень темного цвета, устремилась прочь из комнаты миссис Куин прямо в детскую комнату, где спали две дочери Куин – Бренда и Джуди.

14-летняя Джуди сразу же проснулась, когда это существо влетело в комнату и уставилась на темное создание, зависшее над ее кроватью. Позже девочка описала существо как "огромного смолянистого ребенка с очень большими глазами".

Смолянистый ребенок (tar-baby) – это название куклы из смолы в "Сказках Дядюшки Римуса", которую Братец Лис соорудил, чтобы обмануть и поймать Братца Кролика. Братец Кролик принял "смолянистого ребенка" за живое существо, подрался с ним и намертво прилип к смоле. Его спасла лишь врожденная смекалка.

По словам Джуди, кожа существа реально выглядела бугристой, влажной и липкой, словно покрытая смолой. А потом девочка ощутила, что это существо пытается убедить ее вылезти из кровати.

"Я знала, что он хочет, чтобы я куда-то пошла, и я обнаружила, что против своей воли соскользнула с кровати. Но вдруг сила этого существа пропала и оно само тут же исчезло".

Может быть существо напугало упорное сопротивление подростка, или была иная причина, но оно навсегда ушло в свое "измерение" и больше в дом Куинов не возвращалось.

Часть исследователей считают, что это мог быть демон, который стремился завладеть душой ребенка, другая часть, что это был случайный гость из иного мира, которого приманила к себе человеческая энергия.

И Джуди и ее мама были так напуганы этим визитом, что этот страх и шок остался с ними на всю жизнь. Лучшее доказательство того, что это произошло на самом деле, а не было просто шуткой или выдумкой ради славы.