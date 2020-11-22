Роспотребнадзор выдал рекомендации по адаптации новой Call of Duty к российскому рынку

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22.11.2020, 16:03, Разное

В скором времени в свет выходит очередная игра серии Call of Duty, сюжет которой повествует о холодной войне от лица американских силовых ведомств. Роспотребнадзор убежден в предвзятости повествования и “однобоком раскрытии конфликта”.

«Call of Duty — не просто игра, это бренд, по которому можно вычислить русофоба, как Calvin Klein. Чего стоит одна сцена с расстрелом мирных граждан в российском аэропорту? (речь дет о миссии “Ни слова по-русски” из Call of Duty: Modern Warfare 2 — прим.) Теперь мы уверены в обилии спекуляций на теме холодной войны в новой игре серии и потому, от имени российского игрового проката, оставляем за собой право адаптировать игру так, чтобы вложить в нее нашу точку зрения, в противовес западной», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В частности, специалисты ведомства намерены вносить коррективы при озвучке игры на русском, перекрашивать флаги, при необходимости – монтировать кат-сцены: «Совершенно точно в игре будет целая миссия, построенная на том, как “злые русские” ввозят бомбы на Кубу и готовятся начать атомную войну. Мы намерены перемонтировать внутриигровые видео так, будто советские корабли наоборот вывозят бомбы с Кубы, а агенты американских служб препятствуют этому».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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