 

Физик-теоретик утверждает, что люди овладеют телепатией и телекинезом

22.11.2020, 9:33, Разное

Физик-теоретик и футурист Митио Каку (США) рассказал о новых возможностях, которые откроются человечеству при активном развитии ИИ и робототехники. По его словам, 2020-е годы должны стать десятилетием искусственного интеллекта.

Каку рассказал научно-популярному журналу “Кот Шредингера”, что в обозримом будущем изменения коснутся разных сфер, включая медицину, юриспруденцию, а сам человек сможет стать экспертом во всем – ИИ превратит людей в волшебников, как считает физик.

“Мы станем телепатами – научимся общаться одной силой мысли. Овладеем телекинезом. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения”, – пояснил Каку.

Как сообщают “Известия”, футурист также уверен, что в будущем человечество должно слиться с роботами, которые к тому времени станут достаточно умными.

По словам Каку, таким образом появятся “сверхлюди” – симбиоз органики и кибернетики. Они смогут жить на Венере и Марсе, парить в открытом космосе, покорять Вселенную.

Собеседник пояснил, что сам процесс слияния является неизбежным, поскольку машины рано или поздно превзойдут человека по умственным способностям. И он полагает, что не стоит опасаться этого процесса, поскольку люди на протяжении тысячелетий совершенствовали себя технологическим путем.

“Думаю, потомки сами выберут такой путь развития – захотят стать сверхлюдьми и исследовать Вселенную”, – добавил ученый.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что искусственный интеллект в будущем сможет заниматься отбором абитуриентов в вузы.

По его словам, в будущем у обучающихся будет “цифровой след” с начальных классов.



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