Следы применения ядерного оружия в Древней Индии

22.11.2020, 9:08, Разное

В индийских эпосах часто упоминается некое оружие разрушительной силы, которое действовало на расстоянии.

Взять хотя бы “Махабхарату”, битву на Курукшетре. Царь Рама колошматил демона Равану совсем не “детсткими” стрелялками. В эпосе довольно ясно описывается некое мощное оружие, действие которого вызвало взрыв. Яркость вспышки сравнивается с тысячью солнц.А последствиями взрыва называется колоссальный пожар, превративший деревья в пепел за за мгновение. Люди же, находившиеся в зоне поражения болели и теряли волосы.

Все описанное очень напоминает ядерный взрыв, не правда ли? Но добавим немного скепсиса. Допустим, люди древние – впечатлительные, много навоображали. Есть ли археологические подтверждения?

И они есть. Древний город Джодхпур в Индии отличается очень высоким уровнем радиации. Хотя видимых причин – нет. Сама местность и все в ней радиактивны. Жители этих мест часто болеют раком, дети рождается с дефектами.

Еще на территории Индии на руинах древних городов периодически находят камни с вкраплениями стекла, явно подвергшиеся воздействию колоссально высоких температур. Для того, чтобы кремний превратить в стекло нужно подвергнуть его воздействию температуры не меньше 1500 градусов. Подобные же находки датируются 2,5 тыс. до н.э. Откуда в то время взять мощному источнику энергии?

Еще одним фактов в пользу владения древними жителями Индостана ядерным оружием являются древние останки с высоким уровнем радиации, найденные на руинах города Мохенджо-Даро в Пакистане. Скелеты людей лежали на улицах древнего города, некоторые держались за руки, многие лежали лицом вниз, как будто они погибли неожиданно в одно мгновение, прямо там, где были. Может быть город стал эпицентром взрыва огромной силы?

Конечно, у нас слишком мало фактов, чтобы утверждать что-то наверняка. Но есть в нашей истории некоторые несостыковки и находки, которые заставляют задуматься: а так ли все просто, как кажется на первый взгляд? Может быть мы не первая развитая цивилизация на этой планете? Может был до нас кто-то, кто уже “доигрался” с ядерным оружием?