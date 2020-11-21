Twitch-стримера заблокировали из-за собаки, прокричавшей нацистское приветствие во время трансляции

21.11.2020, 16:37, Разное

Платформа Twitch заблокировала за реабилитацию нацизма проживающего в Москве российского игрового стримера Arpegiator2010 с 50 тысячами подписчиков из-за заговорившей собаки Стеллы. Спустя час после начала трансляции в ответ на неоднократное повторение слова «осуждаю» она отчетливо пролаяла нацистское приветствие на немецком языке дословно переводящееся как «Слава Победе».

Феноменом говорящей собаки заинтересовались ученые и ведущие ветеринарные врачи России из 6 различных клиник. Медики провели полное обследование животного, в результате которого выявили серьезное истощение Стеллы. Они связали его с пятилетним проживанием в однокомнатной квартире с постоянно разговаривающим, не предоставляющем возможности заснуть и регулярно недокармливающим ее стримером.

«Мы полагаем, что способность к имитации человеческой речи у собаки возникла из-за постоянного стресса. Животное искало выход из тяжелой ситуации и смогло эволюционировать. К сожалению, нацистское приветствие это пока единственная фраза, которой она смогла научиться, но мы продолжим наблюдение и изучение этого феномена, возможно, она скажет нам что-нибудь ещё», — рассказал профессор факультета фундаментальной медицины МГУ Виктор Бакинских.

Истощенную Стеллу забрали у владельца и поместили в приют. Стримеру грозит административное наказание за жестокое обращение с животными.