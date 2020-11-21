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21.11.2020, 10:37, Разное

В рамках мурманской областной программы «Усердный ученик» школы-интернаты закупят специальное оборудование.

Тендер выиграла фирма Германа Стерлигова, она должна будет поставить сорок дюжин ивовых розг и десять пудов сухого гороха. Сам Стерлигов заявил, что оборудование будет самого высокого качества, «без всяких ГМО, которые проклятые колдуны-учёные придумали».

Как объяснила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: «Трудные детки нуждаются в особом подходе, а его им обязаны дать педагоги. Программа пока проходит в качестве эксперимента в нашей области, но в случае успеха постараемся вывести её на общероссийский уровень».

Уполномоченный по правам ребенка по Мурманской области Борис Коган отметил, что проведёт проверку оборудования на соответствие всем необходимым нормам.

– Детское здоровье не должно быть поставлено под угрозу. Каждая розга обязана полностью соответствовать ГОСТу. В случае вымачивания их в соляном растворе, необходимо использовать соль только высшего качества. Область не станет экономить на детях, — сказал омбудсмен.

Ранее Институт русского языка им. В.В. Виноградова предложил РАН заменить «И» на «І».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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