Между путешествиями во времени и сновидениями обнаружена связь

21.11.2020, 8:53, Разное

Ученые выяснили, что между сновидениями и путешествиями во времени имеется определенная связь. Квантовая физика объясняет оба этих явления. Дело в том, считают исследователи, что мозг способен предугадывать сюжет сна в рамках обратной причинности.

Природа человеческого сознания для науки – настоящая загадка, например, до сих пор неясен «механизм», позволяющий мозгу управлять сновидениями. Однако последние исследования кое-что интересное показали – между путешествием во времени и управлением сновидениями есть определенная связь. Оба этих явления объединяет понятная ученым квантовая физика. До того, как человек начнет видеть сон, его пульс учащается, а когда начинаются сновидения, сердцебиение снова нормализуется.

Данное наблюдение говорит о том, что мозг знает о будущем сюжете сна. Во время этого явления возникает квантовая запутанность – следствие предшествует причине. Исходя из этого, ученые делают вывод, что изучение механизма сна позволит изобрести своеобразную «машину времени».

Некоторые исследователи считают, что результаты эксперимента могут говорить совсем о другом. В момент засыпания мозг «считает», что организм умирает и естественным образом дает сигнал сердцу, чтобы оно увеличило приток кислорода в крови. Когда главный орган человека получает больше кислорода (словно дайвер перед погружением), то «успокоившись» переводит весь организм в режим пониженного энергопотребления.

Напомним, ранее команда ученых из Массачусетского технологического института (Кембридж, США) во главе с неврологом Адамом Горовицем создала устройство, которое управляет первой стадией сна. То есть когда сознание человека еще находится в пограничном состоянии – между явью и глубоким сном.