У Китая нет союзников, но есть друзья по партнерской дипломатии

20.11.2020, 18:58, Разное

By Xue Li Source: Global Times Published: 2020/11/8

Illustration: Liu Rui/GT

В начале этого месяца The Wall Street Journal опубликовала статью под названием “China’s Risky Bet on a Lonely Return to Greatness” («Рискованная ставка Китая на единоличное возвращение к величию», в которой говорилось, что у Китая нет друзей. У Китая действительно нет союзников, но и в друзьях нет недостатка. Это связано не только с историческими традициями Китая и нынешней международной обстановкой, но и с выбором самого Китая.

Основываясь на христианском монотеизме, духе римского права и греческой формальной логике, западная цивилизация в основном рассматривает проблемы и мировой порядок с точки зрения бинарного противопоставления. Поэтому страны Запада предпочитают создавать союзы в дипломатии, чтобы сдерживать и даже ассимилировать союзников с помощью обязательных механизмов. Это позволяет им противостоять и даже побеждать не союзников.

В то же время они твердо убеждены в том, что все страны придерживаются той же самой дипломатической философии, поэтому необходимо окружать и даже дезинтегрировать развивающиеся державы. Они не только пытаются приравнять историю христианской экспансии, начиная с морских исследований в эпоху Великих открытий, с универсальной историей человечества, но также рассматривают дипломатическую концепцию христианской цивилизации за последние 500 лет как универсальную мировую дипломатическую философию. Они не сознают, что 500 лет – относительно короткий период в истории человеческой цивилизации, и что разные цивилизации имеют разные взгляды на дипломатический мировой порядок.

Со времен династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), основными концепциями, на основе которых китайская цивилизация рассматривает все проблемы являются даосизм и конфуцианство. Вследствие этого Китай активно выступает за построение [мирового] порядка на основе традиции. Поэтому у Китая мало дипломатических союзов, и он активно выступает за то, чтобы страны корректировали свои связи в соответствии с конкретными ситуациями. В дипломатической деятельности Китай подчеркивает, что страна должна верить в привлекательность своих собственных ценностей и цивилизации, а не насильственно навязывать эти ценности и системы другим.

За последние 500 лет, некоторые европейские страны, в результате колониальной экспансии с помощью вооруженной силы, стали глобальными империями. США стали сверхдержавой после двух мировых войн, построив системы альянсов. В связи с меняющимися временами и появлением ядерного оружия Китай не может скопировать путь европейских стран или подходы США. Один из возможных вариантов обновления китайской цивилизации – это расширение сферы ее зарубежных интересов таким образом, чтобы это было приемлемо для принимающих стран – будь то общая политика, экономика и культура.

В наше время Китай уже вступал в союзы с другими странами. Эти союзы не были систематическими и продолжительными, и их результаты нельзя назвать превосходными. Поэтому Китай отказался от дипломатических союзов и в 1960-х и 1970-х годах начал проводить дипломатию неприсоединения, в 1980-х проводил независимую внешнюю мирную политику, а с 1990-х годов – дипломатию партнерства.

Китайская цивилизация – это своего рода региональная цивилизация. Хотя в некоторых аспектах она имеет глобальное влияние, ей не хватает гена глобального распространения монотеистических цивилизаций. Возможно, по указанным выше причинам китайские лидеры неоднократно подчеркивали, что Китай не намерен заменять или занимать место какой-либо другой страны в мире. Но западным странам потребуется много времени, чтобы воспринять эту позицию.

Партнерская дипломатия отвечает потребностям современного мира. На пути обновления Китай твердо убежден, что дипломатия партнерства – лучший и более подходящий выбор для него, чем дипломатия альянсов. На данный момент 112 стран и международных организаций установили партнерские отношения с Китаем. Это число, несомненно, будет расти. Партнерская дипломатия стала важной чертой китайской дипломатии.

После того, как в 2013 году была предложена инициатива “Один пояс, один путь ”, дипломатия Китая сменила сдержанность на более активную позицию в мировых делах. Но политика «партнерства, а не союза» не изменилась и вряд ли изменится в будущем. Бесспорным фактом является то, что система дипломатии союзников, которую предпочитают западные страны, является выбором нескольких стран в мире, а большинство стран выбирают дипломатию неприсоединения. Кроме того, подавляющее большинство из них – развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Мир вступил в длительный период конкуренции и сотрудничества между цивилизациями. Западу необходимо мыслить нестандартно, вместо того чтобы смотреть на мир с точки зрения христианской цивилизации, и научиться ставить себя на место Китая. Только так Запад сможет по-настоящему понять китайскую цивилизацию и современный Китай и основать отношения между Китаем и Западом на точном суждении и относительно прочном фундаменте, чтобы уменьшить недопонимание и конфликты, а также наладить сотрудничество и получать взаимную выгоду.

Автор – директор Департамента международной стратегии Института мировой экономики и политики Китайской академии социальных наук. [email protected]