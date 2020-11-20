Грушевое варенье с перцем и лавандой: рецепт из книги Алены Долецкой

20.11.2020, 17:56, Разное

Еще в 2016 году Алена Долецкая выпустила книгу “Про варенье”, которая приобрела статус самого настоящего бестселлера. Теперь же в издательстве “КоЛибри” эта книга вышла в новом мини-формате, что многим, любящим готовить, может показаться еще удобнее. Алена развенчивает миф о том, что варить варенье – сложно долго и вообще “занятие для бабушек”. В книге собраны не только рецепты, там зашиты тайные знания о том, как приобрести равновесие и спокойствие, столь актуальные сегодня, а заодно представлены пять историй от Татьяны Толстой, Владимира Познера, Марии Голованивской, Евгения Пастернак и Андрея Бильжо.

Для меня варенье и все, что с ним связано, – настоящая медитация по-русски. Фанаты восточных практик поймут. Никакого напряжения и спешки. Движения плавные (или в такт любимой музыке). А все внимание сосредоточено на одном – на созерцании бесспорной природной красоты в ее чудесных проявлениях и превращениях, – говорит Алена Долецкая.

Главные заветы книги – “смотреть друг другу в глаза, а не в экраны телефонов”, “считать не лайки, а вишневые косточки”, ну и “не жрать всю банку сразу”. На затравку предлагаем вам любопытный рецепт варенья с участием кардамона, перца чили и лаванды.

НАДО:

Груши без кожуры и сердцевин 2 кг

Белый сахар-песок 2 кг

Кардамон 2-3 зернышка

Перец чили сушеный 1/3 стручка

Цветы лаванды 1 ч. л.

Лимонная цедра 2 ст. л.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Сортов груши как минимум тридцать. Из них мы, простые люди, знаем от силы пять. Ну хорошо, десять. А все потому, что редко пробуем. Чересчур зернистые на варенье не берите. Зато крепкие, суховатые, кисловатые и ароматные пойдут. А сочный дюшес, который мы все помним из детства, лучше есть так, утирая сладкий сок с физиономии. Да, и любая груша в варенье просит специй и отлично с ними гармонирует.

ПОЕХАЛИ:

1. Моем груши, тонким острым ножом счищаем кожуру, разрезаем плоды пополам и удаляем сердцевины. Готовые чистые половинки режем любимым способом – я предпочитаю ровные кубики.

2. Уже в тазу засыпаем плоды сахаром, лимонной цедрой, измельченным (не в пудру) чили, толчеными зернами кардамона и лавандой. Как следует встряхнув таз, забываем его ненадолго. За час груша может отдать очень много сока. Проверяем!

3. Когда сахар почти полностью пропитается соком, встряхиваем и ставим таз на медленный огонь, ждем закипания. Сгоняем пенку к центру и снимаем ее. Если сиропа прибавилось раза в два, снимаем грушевые кубики шумовкой и нежно перекладываем их в чистую посудину. А сироп продолжаем выпаривать на маленьком огне. Как только он загустеет, возвращаем грушу обратно, снимаем пенку и сразу проверяем на капельку.

4. Если с первого раза линзы не вышло, делаем еще один заход, остужаем – и по банкам.

NB Обычно 250-граммовая баночка грушевого варенья в компании с черным цейлонским улетает за одно чаепитие на троих. Чтобы не наносить такой удар по своим запасам, можно подать к варенью булочки с маком, кунжутом и грецкими орехами – дело пойдет чуть помедленнее. А я не жадная, нет. Бережливая просто.